Foro Boario, dopo il recupero ora va animato

Diciamo che intanto era importante, per l’appunto, recuperare l’area. Il degrado in cui era caduta non era accettabile in quanto tale. In quel senso, prima dell’intervento del Comune era stato importante anche il premio vinto nell’iniziativa dei Luoghi del Cuore del Fai, che ha dimostrato come i forlivesi al loro ex mercato annonario ci tengano. Quindi i presupposti per farlo in qualche modo rivivere ci sono. Poi, è vero, se una struttura non è comunque affidata a un gestore – e questo errore non dovrebbe essere fatto ad esempio per il futuro recupero di Ronco Lido – rischia di restare in stallo, inutilizzata o almeno sottoutilizzata. Per il Foro Boario però, cara Roberta, onestamente è un po’ presto per trarre conclusioni. I lavori nell’area, peraltro, non sono terminati e quindi bisognerà attendere ancora un po’. Bisogna anche capire cosa ci si potrà fare, a parte qualche festa pubblica magari anche a tema, con banchetti e quant’altro, come già avvenuto. Se si vuole sfruttare l’area ad esempio anche per eventi musicali bisognerà comunque attrezzarla nel modo dovuto. Senza dimenticare che nel frattempo il Comune, lì a breve distanza, ha comunque acquistato nientemeno che l’ex Eridania, indicandola come possibile gran denuovo polmone verde cittadino. Vedremo. Di sicuro si è messo in moto qualcosa a questo punto anche per l’ex Foro Boario e sarebbe un peccato fermarsi.