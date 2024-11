Foro Boario, l’appello: "Rifatta solo la facciata. A quando il parcheggio?"

Il Foro Boario, ultima propaggine di Forlì verso Ravenna e crocevia strategico per il collegamento con Lugo, porta con sé una storia di lavoro e cambiamento. Costruito nel 1927 come mercato del bestiame, è stato per decenni un punto di riferimento per l’approvvigionamento delle carni e uno dei cinque mercati pilota d’Italia, dove si formava il listino prezzi nazionale dei bovini vivi.

Chiuso dal 1978, oggi mostra i segni di una riqualificazione incompleta. "Il progetto, iniziato nel 2022, non è ancora terminato – spiega Laura Poli, proprietaria dell’ortofrutta di via Gorizia e memoria storica delle trasformazioni del quartiere –: è stata rifatta solo la facciata e alcuni viali nel parco interno, ma la tettoia in ghisa che dovrebbe ospitare un parcheggio pubblico resta ancora incompleta. I negozi hanno un grande bisogno di questi stalli per poter sopravvivere e per non rischiare il declino delle attività".

Poli sottolinea che anche il giardino nell’area interna presenta delle criticità: "Rimane aperto tutta la notte, privo di cancelli o sorveglianza, diventando così un punto di ritrovo per persone malintenzionate. Passare da lì la mattina presto o la sera tardi è rischioso". Il Foro Boario, con la sua lunga via Ravegnana che si snoda come un’antica arteria verso il cuore della città, si trova alle porte del centro, silenzioso testimone della torre civica. Nel corso degli anni, ha assistito alla chiusura o al trasferimento di diversi negozi, che hanno cercato luoghi più serviti. "Noi piccoli commercianti siamo sempre meno, di questo passo resteranno solo i centri commerciali e la grande distribuzione. Così facendo – sottolinea Laura – si distrugge il tessuto sociale, perché i nostri negozi non sono solo attività economiche, ma anche luoghi di incontro e confronto quotidiano".

Nel peggiore dei casi, alcuni esercizi vengono chiusi per ordinanza in seguito alla scoperta di attività illecite. "Spesso la sera vediamo delle luci accese e non sappiamo né chi frequenta i locali né quali affari loschi si svolgano all’interno. Probabilmente si tratta di persone abusive che bivaccano". La zona, secondo alcuni residenti, appare trascurata, come se fosse rimasta ferma nel tempo: rifiuti sparsi agli angoli delle strade e non solo. "Lungo il marciapiede di via Ravegnana, poco distante dalla scuola elementare Manzoni, c’è un’area infestata da feci di piccione a ridosso di uno stabile fatiscente. L’abbiamo soprannominata ‘casa della vergogna’ – continua Laura –. Oltre che sgradevole a vedersi, è anche un potenziale ricettacolo di germi". Per cercare di contrastare il degrado è nato un movimento spontaneo di cittadini. "Vorremmo – spiega Luigi Ciocchetti, avvocato con studio in via Gorizia e portavoce del gruppo – portare all’attenzione del Comune queste problematiche e cercare insieme, in maniera collaborativa, di migliorare la situazione con proposte e iniziative. Non si può abbandonare una zona così strategica e ricca di storia".

Valentina Paiano