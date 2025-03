Foro Boario, negozi contro ogni violenza: vetrine addobbate

Una vetrina per riflettere, un messaggio per sensibilizzare. In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, i negozi del quartiere Foro Boario hanno scelto di unire le forze. Un’iniziativa corale che ha trasformato le vetrine in strumenti di consapevolezza, attraverso frasi simboliche, nastri gialli e fiori. "Prima di pensare ai nostri problemi e a quelli della zona in cui lavoriamo ogni giorno – spiega l’avvocato Ciocchetti, portavoce degli esercenti – vogliamo fare qualcosa nell’interesse generale e per una battaglia di civiltà. Sono stati tutti desiderosi di collaborare, per sensibilizzare il più possibile sul triste e drammatico fenomeno della violenza di genere".

L’iniziativa ha anche un risvolto concreto: i commercianti hanno informato la Fondazione Giulia Cecchettin, associazione non-profit nata dopo la scomparsa della giovane di Vigonovo uccisa per mano dell’ex fidanzato, impegnata nella sensibilizzazione e nel supporto alle vittime di abusi e maltrattamenti. "E’ nostra intenzione anche raccogliere fondi da destinare a questo ente del terzo settore. Abbiamo inviato una comunicazione ufficiale", aggiunge Ciocchetti. Tra i commercianti che hanno aderito all’iniziativa ci sono il bar ‘La Caffetteria’, il salone di parrucchiere ‘Idee in testa’ in via Ravegnana, l’erboristeria ‘Naturetica’, la toelettatura ‘Fido Mon Amour’ in via Gorizia e tanti altri.