Per Foscolo Lombardi, liutaio, artista e memoria storica di Dovadola, i suoi compaesani e gli abitanti della valle del Montone sostengono che "il cantiere in corso da un anno lungo la statale 67, fra Pantera e Vallicelle, non finisce mai, perché coinvolge un’enorme parete da bonificare sovrastante la strada". Commenta Foscolo: "Non sono un tecnico, ma forse era meglio deviare la strada con un ponte sul fiume Montone e passare dalla sponda opposta".

E aggiunge: "La gente si chiede anche quanto resterà ancora l’altro semaforo, quello nella curva del Gobbo. A questo proposito, aspettiamo che l’Anas dica che cosa vuol fare. Ma c’è anche chi fa l’abitudine perfino ai semafori e alle novità avverse".