"Forte concorrenza con la riviera"

Chantal Soldaini, 39enne forlivese, è traduttrice ed è residente in centro. Ha vissuto e lavorato per molti anni a Londra e da pochi mesi è rientrata in città. "I grandi eventi, come questo, sono utili per richiamare persone in piazza e ravvivare il centro. Mi piacerebbe assistere anche a eventi culturali e d’arte come la presentazione di libri, seminari e festival". Secondo Soldaini ci vorrebbe un programma strutturato, con iniziative ben pubblicizzate: "Gli esercizi commerciali dovrebbero restare aperti durante queste serate. D’estate, però, trattenere i giovanissimi in città è sempre una sfida: la concorrenza con la riviera si fa sentire". Poi avanza una proposta: "Si potrebbe puntare a un pubblico più adulto che gradirebbe iniziative mirate come ad esempio il teatro dialettale e le danze popolari".