Forte dei Marmi, torna domenica il mercatino

Torna il mercatino di Forte dei Marmi a Castrocaro. Domenica dalle 8 alle 19 viale Marconi si animerà nuovamente con le tantissime bancarelle provenienti dalla cittadina della Versilia. Un appuntamento che in passato ha richiamato numerose persone, incuriosite e desiderose di fare acquisti tra i tanti generi merceologici in vendita, a partire da capi di abbigliamento, accessori e artigianato vario: autentiche boutique a cielo aperto con proposte ricercate e di tendenza.

Ma il mercatino si inserisce nel programma più vasto di un evento denominato ‘L’autunno nel borgo’, organizzato dal consorzio di promozione turistica Castrumcari. Previsti spettacoli di intrattenimento, il canonico mercatino a km zero della domenica mattina e visite guidate ai gioielli dei due paesi. Si parte nelle primissime ore della giornata con l’area del parcheggio Poggiolini punteggiata dai banchi del farmer market che proporranno prodotti enogastronomici freschissimi del territorio: frutta e verdura di stagione, pane e formaggi, fiori e piante. La festa popolare sarà vivacizzata dalla musica del Quartetto Etcetera di Marradi e Valmontone: l’insieme, nato dalla volontà di amici dalle estrazioni musicali più disparate di ritrovarsi per condividere sonorità più semplici ed esprimersi attraverso la musica da strada, proporrà un repertorio che spazia dal jazz al funky, al rock, passando per le atmosfere melodiche del tango. I più piccini potranno dilettarsi con i giochi di strada dell’associazione Nonno Banter 57, protagonisti nel pomeriggio nel giardino Paul Harris (a fianco del Caffè Novecento).

Non mancheranno le opportunità culturali con due visite guidate alle principali ricchezze storiche e architettoniche del territorio: la millenaria fortezza di Castrocaro e il Palazzo pretorio di Terra del Sole. Alle 10.30 il viaggio alla scoperta del castello, dei suoi ciclopici arsenali medicei, della corte e della terrazza panoramica affacciata sulla Valmontone, dell’antichissima chiesina di santa Barbara, del museo ricco di armi, arredi, dipinti, maioliche medievali e rinascimentali, e ancora dell’enoteca coi vini pregiati locali.

Sul versante di Eliopoli, la visita comprende anche l’ingresso al museo dell’uomo e dell’ambiente, allestito all’interno dell’edificio cinquecentesco e articolato su due distinti percorsi: il primo, a carattere storico - architettonico, si snoda attraverso le belle sale con spledidi affreschi; il secondo è invece mirato all’approfondimento degli aspetti etno-antropologici e territoriali. Per info e prenotazioni, mandare un messaggio via whapp o sms entro le 12 del giorno precedente 349.9766518. Ogni visita avrà una durata di un’ora e trenta, il biglietto avrà il costo di 5 euro, 4 ridotto mentre bambini fino a 6 anni e residenti entrano gratuitamente. Per prenotare è necessario inviare un messaggio via whapp o sms entro le 12 di sabato al 349.9766518. Per tutte le info consultare www.castrocarotermeterradelsole.travel o contattare Iat allo 0543.769631, whatsapp 350.5193970, mail info@castrocarotermeterradelsole.travel.

Francesca Miccoli