Fortezza, ritorna il ’lume a marzo’. Oggi rievocazione medievale

Da tanti anni a Castrocaro l’arrivo della primavera è annunciato da un antico rito agreste, riproposto nella prima decade del terzo mese dell’anno nel giardino della millenaria fortezza, che torna ad animarsi con ‘lume a marzo’. Oggi la liturgia propiziatoria sarà rivisitata nel maniero, che riapre il portone ferrato al pubblico dopo la consueta pausa invernale, dedicata alla pulizia e al riordino museale. Un tempo gli ultimi tre giorni di febbraio e i primi tre di marzo, all’Avemaria, le campagne si costellavano di fuochi, tenuti accesi per ore e ore da uomini decisi a mantenere viva una pratica tramandata per secoli dai loro padri. Dicevano di ‘fare lume a marzo’ per rischiarare così la via al mese che avrebbe portato il magico risveglio della natura. Il fuoco serviva a bruciare l’inverno e con esso tutti gli influssi e gli accadimenti negativi della stagione agli sgoccioli.

Il programma prevede dalle 15 alle 19 la rievocazione dei combattimenti medievali a cura dell’associazione ‘Il Drago Oscuro’. Alle 16,30 l’accensione del falò mentre al punto di ristoro si potrà degustare il vin brulè preparato dai volontari della Pro loco. Il biglietto costa 5 euro, 4 ridotto. Nel pomeriggio due visite guidate alla fortezza e al museo: alle 15,30 e alle 17. Il costo è 5 euro. Info e prenotazioni: 349.9766518; Pro loco 351.7793461, Iat 0543.769631, 350.5193970, info@castrocarotermeterradelsole.travel.

Francesca Miccoli