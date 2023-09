Fortezza, visite guidate serali prorogate a tutti i venerdì di settembre

Si arricchisce di nuove date ‘Tenebrosa Fortezza’, rassegna di visite guidate notturne al millenario maniero e al battistero di San Giovanni di Castrocaro Terme, aperti in via straordinaria. Grazie al successo dei primi appuntamenti, oltre a domani sera (ore 21) si potranno ammirare i due gioielli architettonici nelle serate di venerdì 15, 22 e 29 settembre. I ‘viaggi’ nella storia sono a cura di Chiara Macherozzi, guida turistica della Regione e della Pro Loco termale.

Varcato il ponte elevatoio, i visitatori saranno fatti accomodare nel fresco ‘belvedere’, teatro dei racconti sulla storia della valle del Montone. Tra melodie dell’epoca e sotto le stelle, si andrà alla scoperta della suggestiva corte interna, che ospita la chiesetta di Santa Barbara, l’ulivo secolare, il pozzo e le antichissime grotte, per poi salire attraverso le anguste nicchie delle secrete e dei tormenti in cima alla torre. Tra storie di fatti di sangue e leggende di streghe e fantasmi, la guida condurrà attraverso le sale del museo e nei suggestivi sotterranei di pietra, scavati nel sasso spungone. La visita si concluderà al Battistero di San Giovanni alle Murate, racchiuso nella murata.

In tutte le serate sarà aperta l’enoteca del castello. Il ritrovo è fissato per le 20.45, la visita inizierà alle 21 e durerà circa 2 ore e mezza. La tariffa è di 15 euro (10 euro per studenti universitari e delle scuole superiori, 8 dagli 11 ai 13 anni). Cifra a cui va sommato il biglietto di ingresso (8 euro per gli over 19, 7 per gli over 65, 5 per i giovani dagli 11 ai 18 anni). La prenotazione è obbligatoria via whatsapp al 349.8087330. La visita, a numero chiuso, si svolgerà anche in caso di maltempo.

Francesca Miccoli