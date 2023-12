’Fortuneda! La spesa mugianesa’ al via

Da oggi fino alla vigilia di Natale, parte l’iniziativa ‘Fortuneda! La spesa mugianésa’. Promossa dai commercianti di Modigliana, Comune e Pro loco, con il contributo della Bcc Ravennate Forlivese e Imolese, si tratta di una lotteria che coinvolge le persone che faranno acquisti nei negozi che aderiscono, riconoscibili dalla locandina affissa alle vetrine. Ad ogni acquisto effettuato nei negozi per ogni 20 euro e multipli di spesa su scontrino unico verrà rilasciato un biglietto che parteciperà all’estrazione dei premi. Si tratta di un premio da 100 euro per il primo, 80 per il secondo, 70 per il terzo e dal quarto al tredicesimo altri 50 euro ciascuno. Ovviamente i buoni acquisto saranno spendibili nei negozi che hanno rilasciato i biglietti vincenti. L’estrazione dei biglietti sarà venerdì 5 gennaio alle 21 in piazza Matteotti. I premi si potranno ritirare fino al 31 maggio.

Giancarlo Aulizio