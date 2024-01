"Forza Italia cambi strada: rischio irrilevanza"

Si è riunito nei giorni scorsi, esattamente il 9 gennaio, il direttivo del Club della Libertà dopo l’assemblea degli iscritti, tra i quali molti appartenenti a Forza Italia, che si era tenuta alla fine di dicembre. Il direttivo ha ringraziato, per il lavoro svolto, il gruppo consiliare di Forza Italia "nonostante le defezioni registrate e in assenza di una presa di posizione coerente del partito", si legge in una nota diffusa dallo stesso Club, che rimarca come "il partito a livello regionale e provinciale, non ha mai espresso nessuna posizione sui contenuti e sui programmi che avrebbero dovuto caratterizzare Forza Italia nel nostro territorio e, per giunta, non ha mai fatto proprie le posizioni espresse dal Gruppo Consiliare, rischiando, in questo modo, di condannare Forza Italia all’irrilevanza politica".

Un messaggio diretto principalmente "alla Parlamentare di Forza Italia", quindi Rosaria Tassinari, "perché non si chiuda in se stessa, perché non tratti le questioni come fatto personale e si possa, quindi, dare insieme contenuto politico a Forza Italia a Forlì, così come ci ha insegnato il compianto e mai dimenticato presidente Berlusconi". Il direttivo del Club spera di poter interloquire con il presidente nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in visita proprio oggi in città "per rinnovargli la nostra stima e, al tempo stesso, rappresentargli il disagio all’interno di un partito che, diviso, rischia di perdere i connotati veri di un partito liberale, cattolico, riformista ed europeista. Le ultime speranze del Club, quindi, sono riposte nell’incontro col segretario presidente Tajani, perché si cambi strada e si possa realizzare un percorso nuovo e un rinnovato impegno unitario per il futuro di Forza Italia nel nostro amato territorio romagnolo".

Nella stessa seduta il direttivo ha affrontato anche i temi principali che vuole porsi per il prosieguo dell’azione amministrativa, anche in previsione delle prossime elezioni amministrative. Tra le principali questioni vi è il centro storico per il quale è necessario, secondo il Club, elaborare un progetto in grado di rilanciare il cuore della città. Per quanto riguarda le infrastrutture, invece, il Club ribadisce con forza l’interesse per un progetto di complanare da Carpinello al casello Cesena Nord dell’A14. Si è parlato anche di sicurezza, soprattutto in relazione ai numerosi episodi di furto nelle abitazioni avvenuti nel forese, così come si vuole dare corpo ad un piano di rigenerazione urbana nel centro storico.

Matteo Bondi