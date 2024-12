Forza Italia esulta: "Le tessere sono raddoppiate. E saremo più vicini ai cittadini"

Con il finire del 2024 la rappresentanza di Forza Italia nell’Amministrazione comunale di Forza Italia – tre consiglieri comunali più l’assessore Giuseppe Petetta – ha redatto un primo bilancio di sei mesi di governo della città. Con loro anche la deputata Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale degli azzurri per l’Emilia-Romagna, che ha rimarcato la vicinanza al territorio "sia con il lavoro dei consiglieri comunali che con quello da parlamentare: la sinergia tra diversi livelli istituzionali è una delle chiavi della nostra azione politica". E cita "la riapertura della strada statale 67 e i fondi per trasformare l’ex casa di riposo in appartamenti a Rocca San Casciano".

A ragguagliare sull’attività in seno al consiglio comunale sono stati direttamente i tre eletti: Giulia Versari (capogruppo), Vinicio Pala e Alberto Gentili. "Il gruppo di Forza Italia cresce – ha spiegato Versari – avendo un ruolo preminente nella maggioranza". E sottolinea le politiche ambientali per le quali "Forlì è stata premiata come quinta a livello nazionale come città ecologica, questo grazie all’opera dell’assessore Petetta". Un impegno che si esplicita anche nelle situazioni puntuali "come l’intervento delle forze dell’ordine alla stazione di Forlì – ha ricordato Pala – dopo una nostra segnalazione". E preannuncia "un importante progetto per il benessere animale che verrà svelato prossimamente".

Doppia sottolineatura da parte di Gentili: la prima sul ‘progetto di vita’ di cui Forlì sarà apripista, insieme ad altre 8 realtà italiane, a partire dal 1° gennaio 2025; l’altra "sulla riqualificazione urbana, con l’appoggio per il progetto della stazione di posta in via Marsala" (iniziativa contestata invece dalla Lega). Il gruppo consiliare sta lavorando anche su alcune proposte per affrontare l’emergenza abitativa che verranno annunciate entro la prossima Pasqua.

Presentando i dati del suo impegno in questa giunta e nella precedente, l’assessore Petetta ha sottolineato come la città abbia scalato ben 27 posizioni nella graduatoria della qualità della vita, rimarcando così l’impegno "a migliorare la vita dei forlivesi".

La deputata Tassinari ha poi ricordato come il numero di tesserati a Forza Italia sia "raddoppiato" rispetto allo scorso anno, arrivando a quasi 300, mentre ha annunciato che nel 2025 "faremo un altro passo verso i cittadini, aprendo al pubblico la nostra sede in piazza Saffi. In questo modo, le persone che vorranno interloquire con noi, anche di persona, potranno farlo in maniera più agevole e immediata".

Matteo Bondi