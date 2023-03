Forza Italia, la Tassinari è coordinatrice regionale

di Quinto Cappelli

La deputata Rosaria Tassinari, eletta alla Camera lo scorso 25 settembre nel collegio di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara, è stata nominata ieri sera dal presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi coordinatore regionale per l’Emilia-Romagna. Spiega Berlusconi in una nota: "Al fine di arrivare pronti alle prossime elezioni europee, con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale, ho ritenuto di nominare, al fianco del ministro Anna Maria Bernini, Alessandro Cattaneo quale vice coordinatore nazionale di Forza Italia, con la delega alla organizzazione territoriale del partito. Congiuntamente, per dare pieno supporto al lavoro che dovrà svolgere, ho nominato sette nuovi coordinatori regionali".

Insieme a Rosaria Tassinari per l’Emilia-Romagna, fra gli altri per la Basilicata Maria Elisabetta Casellati per la Basilicata, Claudio Lotito per il Molise e Flavio Tosi per il Veneto.

Prima della recente elezione alla Camera, Rosaria Tassinari è stata sindaco di Rocca San Casciano dal 2009 al 2019 e poi assessore al welfare del Comune di Forlì nell’attuale giunta Zattini per 3 anni e mezzo. Nei suoi ultimi impegni alla Camera, giovedì scorso la parlamentare forlivese ha partecipato come membro della VII Commissione cultura, scienza e istruzione al Tavolo parlamentare su Pnrr e misure contro la dispersione scolastica e povertà educative sul tema ‘Per una costituente della scuola’. Nel dibattito con altri colleghi delle varie forze politiche e con i rappresentanti di decine di associazioni della scuola, la Tassinari ha sostenuto che, "per prevenire la dispersione scolastica e le povertà educative, occorre creare le condizioni perché tutti gli alunni possano avere uguali opportunità di formazione, di istruzione e di crescita, agendo fin dai primi anni di scuola". E ha concluso: "In una cultura pluralista, in un mondo globalizzato e in una società in continua evoluzione (liquida) come quella attuale, la cosa fondamentale da fare per una scuola all’altezza del suo compito attuale, resta la formazione integrale degli studenti dal punto di vista umano". La Tassinari è anche membro dell’XI Commissione lavoro pubblico e privato, mentre il 23 febbraio il presidente della Camera Lorenzo Fontana l’ha chiamata a far parte del Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione della Camera.