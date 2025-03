Forza Italia punta su Barbara Semeraro: "Da Miss Mamma all’impegno solidale"

Barbara Semeraro, neo coordinatrice di Forza Italia a Forlì, di professione bancaria, in che modo si è avvicinata al partito?

"Sono da sempre un’elettrice di Forza Italia, così come la mia famiglia. Anche mia nonna era una berlusconiana convinta. Però, fino alle ultime elezioni amministrative, quando mi sono candidata per la prima volta, non ero mai scesa in campo".

Come ha deciso di spendersi in prima persona?

"Mi sono accostata alla politica grazie all’onorevole Rosaria Tassinari che ho avuto modo di conoscere quando era assessora al welfare, nella prima fase della precedente giunta Zattini. Ci trovammo a collaborare per alcuni eventi legati al concorso Miss Mamma".

Cosa c’entra il concorso di bellezza riservato alle mamme nel suo coinvolgimento?

"Nel 2016 vinsi la fascia, poi da allora ho continuato a collaborare come presentatrice dell’evento. Inoltre mi occupo anche del comparto del concorso più legato alla solidarietà, che mi ha fatto conoscere Rosaria Tassinari. In particolare per un progetto sportivo".

Di cosa si tratta?

"Abbiamo una squadra di calcio di mamme con le quali organizziamo le ‘partite del sorriso’, ovvero partite che hanno scopi benefici. Abbiamo dato vita a momenti davvero speciali, uno su tutti la partita che abbiamo organizzato al carcere romano di Rebibbia, dove abbiamo giocato contro le detenute".

Lei ha un passato legato al mondo dello sport.

"Sì, ma non del calcio. Io ho giocato a lungo a basket nella Libertas e all’Edera. Sono stata anche arbitro e sono ancora osservatore".

Insieme a lei è stata eletta anche Giulia Versari, che già era capogruppo in consiglio comunale, nel ruolo di coordinatrice provinciale dei Giovani di Forza Italia. Già Rosaria Tassinari è coordinatrice regionale. Insomma, il partito vede molte donne ricoprire ruoli apicali. Lo vede come un successo?

"Sì, siamo una bella squadra di donne e non era scontato. È un risultato che attesta come siano sempre più numerose le donne che si interessano al mondo della politica".

Quali sono le sue priorità nel suo nuovo ruolo di coordinatrice?

"La priorità è sicuramente quella di dare sostegno all’amministrazione nel portare avanti progetti che miglioreranno Forlì. Anche grazie al nostro assessore Petetta stiamo facendo moltissimo in termini di sostenibilità ambientare e vogliamo fare sempre meglio. Vogliamo, inoltre, dare vita a un gruppo sempre più numeroso in modo che alle prossime elezioni Forza Italia possa raggiungere la doppia cifra. Tra le priorità, poi, c’è anche il sostegno di Rosaria Tassinari alle prossime elezioni politiche, nel 2027".

Una sfida ambiziosa.

"Molto, ma anche molto emozionante. Spero di essere all’altezza e sono certa che farò sempre del mio meglio".