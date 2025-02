Forza Italia, Tassinari e Catalano dal questore per il caso baby gang

Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, e Joseph Catalano, coordinatore cittadino di Forza Italia per Forlì, si sono recati in questura per segnalare al questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, la "crescente preoccupazione della cittadinanza riguardo ai recenti episodi di violenza e vandalismo attribuiti a gruppi di giovanissimi nel quartiere Cà Ossi". "Forza Italia – dice una nota – è sempre attenta alle istanze della cittadinanza e continuerà a vigilare affinché la sicurezza pubblica resti una priorità per l’amministrazione locale e le forze dell’ordine"