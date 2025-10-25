Forza Nuova a Predappio: "Doppio corteo o no? Vi stupiremo. Spero in una ritrovata libertà"

"Saremo presenti a Predappio alla commemorazione e al rito del Presente". La generica ed enigmatica conferma arriva dal segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore, con un comunicato riguardo alla manifestazione che si terrà domani pe il 103° anniversario della Marcia su Roma. "È tempo che non vi siano più né leggi transitorie né dinieghi di sorta – aggiunge il segretario di FN – e spero che le sentenze di Cassazione preludano ad un periodo di ritrovata libertà, oltre che di sano e civile dibattito storico-politico"

Poi Fiore lancia una proposta: "Per superare una fase storica di dinieghi, persecuzioni, carcere e denunce, chiedo al sindaco di Predappio di ospitare il 23 marzo un dibattito sulla ‘Lettera ai giovani in camicia nera’ che Togliatti scrisse nel ’38, riconoscendo validità al programma dei Fasci di San Sepolcro del 1919. Invito al dibattito il responsabile del Pd locale, il giornalista Aldo Cazzullo e lo storico Mancini che ha il pregio di aver studiato con Renzo De Felice". Alla domanda se i militanti di Forza Nuova saranno presenti al corteo delle 10.30 da piazza Sant’Antonio al piazzale del cimitero di San Cassiano, organizzato dalle sorelle Orsola e Vittoria Mussolini e da Angela Di Marcello, loro collaboratrice, o a quello delle 15 organizzato da Forza Nuova, come disposto dalla questura, il segretario Roberto Fiore ha risposto: "Come al solito, vi sorprenderemo". A questo punto è lecita la domanda: le manifestazioni saranno due (come non è mai avvenuto prima), quella organizzata dalle sorelle Mussolini alle 10.30 e quella di Forza Nuova alle 15, come ha chiesto la questura, separandole "per motivi di ordine pubblico" o una solo al mattino? La risposta di Fiore non risolve l’enigma. Ma secondo fonti vicine a Forza Nuova, un gruppo di appartenenti al movimento avrebbe prenotato il pranzo per un centinaio di persone in un ristorante nei pressi di Predappio e molti avrebbero intenzione di partecipare al corteo della famiglia Mussolini alle 10.30, "come singoli cittadini". Se ci sia anche l’intenzione, al termine della sfilata, di fare il saluto romano non è dato saperlo.

Ufficialmente il corteo di Forza Nuova resta in programma al pomeriggio, come conferma indirettamente anche il sindaco di Predappio, Roberto Canali: "Ho emesso un’ordinanza che prevede la chiusura delle strade interessate anche per la manifestazione prevista dalle 15 alle 17, da piazza Sant’Antonio al piazzale Dante Alighieri, davanti al cimitero di San Cassiano. Di conseguenza abbiamo organizzato il servizio di polizia municipale, come ci ha chiesto la questura".

Arriva netta anche la presa di posizione del Pd forlivese nei confronti di Forza Nuova, "movimento politico dichiaratamente di estrema destra, che troppo spesso ha rivendicato posizioni e linguaggi apertamente incompatibili con i valori della nostra Repubblica, tra i quali l’antifascismo. Ricordiamo che l’apologia di fascismo è un reato, riteniamo grave e inaccettabile che simili iniziative, che prevedono anche il ritorno del saluto romano, possano trovare spazio nel nostro territorio".