Forza Nuova ci riproverà: "Seconda fase a Predappio. Organizzeremo i cortei"

"Tutto questo riguarda Predappio". Nel precisarlo, a Roberto Fiore è sfuggito un sorriso. Il segretario nazionale di Forza Nuova, domenica mattina in piazza Sant’Antonio, aveva appena finito di illustrare i propri progetti. Ovvero due convegni in paese (uno annunciato anche alla vigilia) negli anniversari dei fasci di combattimento e della Liberazione. E una "seconda fase", dopo il corteo annullato domenica, nella quale il leader di estrema destra tornerà a chiedere il ritorno dei saluti romani.

Il gesto del braccio teso non è mai sparito, ma certamente nel paese di Benito Mussolini sono contenuti – 30 su quasi mille partecipanti – se si pensa ad altri luoghi meta delle camicie nere come via Acca Larentia a Roma (lì si commemorano tre militanti uccisi nel 1978). Curiosità: tra i 30 identificati non ci sarebbero forzanovisti, ne è certo un poliziotto che era a Predappio domenica ("quelli li abbiamo tenuti d’occhio"). Come se la consegna fosse quella di aspettare situazioni diverse. Orsola Mussolini ha parlato di "scopi personali e di visibilità". Quali che siano le motivazioni e gli obiettivi, Forza Nuova ha intenzione di puntare ancora su Predappio (lo ha ribadito ieri Fiore in un a nota). Anche se il sindaco Roberto Canali ha detto di non aver ricevuto alcuna richiesta di spazi pubblici per i convegni preannunciati.

"Quando Fiore è arrivato in piazza, nessuno di coloro che erano lì per il corteo della mattina è andato a incontrarlo o salutarlo", si rifletteva tra le forze dell’ordine. I numeri dei rispettivi partecipanti, il messaggio delle sorelle sulla cripta, lo spostamento del corteo al pomeriggio da parte della Questura, preludio all’annullamento deciso dallo stesso movimento: tutti questi aspetti dicono che Forza Nuova, a Predappio, non ha ottenuto molto, se non l’ovvia visibilità dovuta a una novità. Ma è evidente che ritiene di avere altre carte da giocarsi.

Lo si coglie anche nel comunicato stampa, con cui contesta il questore Claudio Mastromattei (ieri ha confermato fra l’altro di aver dato mandato ai legali di presentare querela contro di lui, mentre dagli uffici di corso Garibaldi trapela massima tranquillità): "Forza Nuova resta ente organizzativo" e "Roberto Fiore ha riaffermato di mantenere pienamente il diritto acquisito quale promotore e organizzatore della manifestazione di Predappio, programmata per il giorno 26 ottobre con inizio alle ore 10, in virtù del regolare preavviso depositato". In questa ottica (certamente di parte) Fiore "ha dichiarato di astenersi da ogni esercizio concreto e operativo del diritto di manifestazione", ma questo "non comporta alcuna rinuncia né acquiescenza".

Dove, allora, vuole andare a parare Forza Nuova, rappresentata dall’avvocato forlivese Francesco Minutillo? A creare un "precedente storico e formale, poiché la manifestazione del 26 ottobre 2025 deve essere riconosciuta come organizzata e promossa da Fiore e dal movimento che rappresenta, i quali restano i promotori originari e legittimi della commemorazione, anche per le future edizioni". In realtà tutto si è svolto (quasi) come sempre, sotto l’egida di Angela Di Marcello, delegata da Orsola e Vittoria Mussolini. Questo documento, però, esplicita l’intenzione di tornare a Predappio. E contendere ancora la leadership delle adunate mussoliniane alle sorelle pronipoti. Con conseguenze tutte da valutare: ancor più che sui saluti romani, i timori di Prefettura e Questura restano relativi al mantenimento dell’ordine pubblico.