Fosco Foglietta e il suo saggio ‘riscoperto’

Torna alla ribalta forlivese il saggio scritto da Fosco Foglietta ‘Se Penso Che’ edito dalla locale casa editrice Grafikamente, che verrà ripresentato sabato alle 17.30 in sala degli Stucchi del circolo Aurora in corso Garibaldi 88 grazie a una conversazione fra lo stesso Foglietta – forlivese già direttore generale delle Ausl di Bologna Sud e Ferrara – e il giornalista Pietro Caruso.

Foglietta, qual è la genesi di questo libro?

"Da persona che ha lavorato per quarant’anni nel mondo della sanità italiana e regionale, non poteva essere che un motivo medico. Nell’ottobre del 2017 venni operato alla prostata. L’intervento andò bene, ma portò con sé alcune conseguenze, la principale delle quali fu che rimasi per lungo tempo tranquillo a casa".

Quasi un supplizio per una persona attiva come lei.

"Tranquillo in casa in vita mia non sono mai stato nemmeno quando stavo bene, quindi mi annoiavo. Allora andando a ritroso nel tempo, frugando fra i ricordi, riordinando le fasi della mia vita e della mia professione in ambito sanitario ho cominciato a mettere giù spunti, idee, considerazioni e riflessioni sulle fondamenta del nostro vivere civile. Note che mi auguravo potessero essere d’aiuto agli altri per fissare i principi della nostra civiltà a maggior ragione in un mondo che stava andando sempre più a catafascio".

Quando ha avuto in mano la prima copia?

"A fine 2018 dopo un anno di lavoro".

E’ stato il suo primo libro?

"Escludendo i sette che ho scritto in ambito di gestione e organizzazione sanitaria, ma che erano troppo tecnici, sì è stato il primo. E probabilmente anche l’ultimo".

Per cinque anni non si è conosciuta l’esistenza di questo saggio, poi?

"Come socio del nuovo circolo Aurora, dopo aver curato l’anno passato un ciclo di cinque incontri sul bene comune con diversi protagonisti, mi è stato chiesto di far conoscere il mio libro".

Qual è il tema portante?

"Partendo dai grandi temi della nostra esistenza come il potere e la sua etica, la salute nostra e del pianeta, la ricerca scientifica, i fenomeni migratori e la dignità dell’uomo, ho cercato di fornire al lettore una prospettiva fra il nostro mondo passato e quello che sta succedendo ora, considerando soprattutto che oggi molte persone tramite i social si chiudono in circuiti sempre più appiattiti e ristretti sul presente".

Faccia due esempi concreti.

"Oggi nelle nostre vite non possiamo fare a meno di due aspetti conoscitivi: i fatti che rappresentano la verità e sono verità e l’affidarsi alla scienza e alla ricerca scientifica".

Partiamo dai fatti.

"I fatti, che, ripeto, sono verità, differiscono dalla percezione comune. Facciamo il caso della sanità. Un mondo che è pieno di difetti e di problemi da risolvere ma che, basandosi sui fatti, qui in Emilia-Romagna rappresenta un’eccellenza e un settore nel quale i tempi di attesa ed i livelli di assistenza sono i più vicini a quelli stabiliti dalle norme. A fronte di lamentele giuste, dobbiamo affidarci all’oggettività dei fatti e dei numeri perché sono i grandi numeri che ci dicono dove siamo e dove stiamo andando non a qualche singolo e pur grave caso".

Lei ha scritto il libro prima della pandemia.

"E’ stata solo una coincidenza perché ho scritto che bisogna affidarsi alla ricerca e all’evoluzione scientifica fidandoci di chi ne sa di più. Ogni scoperta va verificata e presa con le pinze, ma il negazionismo antiscientifico e il complottismo sono due mortali degenerazioni del populismo. Considerando anche che la scoperta degli antibiotici e dei vari vaccini nella storia ha salvato e continua a salvare dalla morte milioni e milioni di persone".

Si tratta di fondamenta?

"Fondamenta che in questo momento stanno diventando evanescenti e il mondo pare andare nella direzione opposta rispetto a quei valori e a quei punti fermi che io ho cercato di identificare come fondamentali da recuperare e da cui farci indirizzare".