Foto Cine Club, immagini dalla follia

Oggi alle 21.15 al Foto Cine Club, presso il Centro Polifunzionale della parrocchia di San Varano, in via Firenze 207, serata dal titolo: ’Follia: tracce della mente’. "In questo tempo di follia, credersi immuni da essa è una forma di pazzia", annota un comunicato degli organizzatori della serata, nata da un’idea di Moreno Diana. Verrà proiettata una serie di audiovisivi sul delicato tema della follia realizzati nel 2013 in occasione della mostra fotografica ’Rumori della memoria’.

Ingresso libero.