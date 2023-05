Foto della squadra in omaggio

Sabato, alla vigilia della prima partita di playoff, il Carlino regalerà a tutti i lettori un poster dell’Unieuro Forlì di basket. La squadra biancorossa sta per iniziare le partite decisive per la promozione in serie A (domenica alle 19 è in programma gara1 dei quarti di finale) dopo essersi qualificata prima in assoluto al termine della stagione regolare: nessun’altra ha fatto meglio, ed è stata una vera sorpresa scandita da vittorie sempre più importanti. I risultati sportivi sono stati seguiti di pari passo da un crescendo di entusiasmo tra i tifosi.

Per accompagnare la squadra, la società e tutti gli appassionati nel momento decisivo della stagione, scende in campo anche il nostro giornale. Che, con il sostegno di Unieuro – sponsor della squadra e media partner della nostra iniziativa –, ha realizzato un poster con la foto dei giocatori forlivesi e i loro autografi. Vuole essere un modo per ricordare un gruppo capace di dare già tante emozioni, ma anche per vivere pienamente una passione con pochi eguali. Rendendola tangibile, come quando infiamma il Palafiera.

Come ottenere il poster? È semplicissimo. Sarà sufficiente acquistare una copia del Carlino, sabato in edicola: in omaggio e in allegato al quotidiano, ogni lettore riceverà anche la foto autografata.