Fotografia al San Domenico. Letizia Battaglia, non solo mafia. È una mostra piena di vita

Letizia Battaglia non cercava la bellezza, ma la verità. La cercava avvicinandosi, anche fisicamente, al soggetto, fino ad arrivare alla distanza "di una carezza o di un cazzotto", come diceva lei. Ed era allora che faceva guizzare il dito e catturava l’immagine. Emozioni contrastanti – tutte a tinte accese, malgrado i bianco e nero senza eccezioni che caratterizzano la produzione della fotografa scomparsa nel 2022 – attraversano le oltre 200 fotografie esposte nella mostra aperta ieri ai Musei San Domenico di Forlì: un’esposizione che porta in Italia, per la prima volta, il progetto curato da Walter Guadagnini e prodotto da ‘Camera’ insieme al Jeu de Paume di Parigi, in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi e il Comune.

Percorrere i corridoi che, dal piano terra, salgono fino al piano superiore nel primo giorno di mostra, ancora non affollato dai visitatori che verranno (stando, almeno, ai trend registrati nelle precedenti esposizioni fotografiche), è un’esperienza particolarmente immersiva, grazie anche alla scelta dei curatori di optare per un percorso cronologico che racconta tutta l’avventura professionale e umana della fotoreporter: dagli esordi degli anni Settanta con gli scatti ironico-erotici venduti alle riviste milanesi, per poi arrivare al lavoro di strada che segnò gli anni palermitani, quando la macchina fotografica era ormai diventata un prolungamento del suo sguardo.

Nelle cronache per immagini inanellate da Battaglia c’è una forza estetica che trova spiegazione e al contempo travalica l’urgenza del giornalismo: ritratti, feste popolari, processioni, e naturalmente le scene di mafia che segnarono un’epoca e un’intera generazione di italiani. Come l’immagine straziante di Piersanti Mattarella, appena colpito, sorretto dal fratello Sergio (oggi presidente della Repubblica) in una composizione che ricorda una cruenta deposizione contemporanea. I visitatori si fermano di fronte alle foto più crude e quasi arretrano di un passo: è troppo. Anche quando non si vede quasi nulla.

Battaglia, infatti, non fotografava (solo) il ’morto ammazzato’, quanto un mondo intero, fatto di strazio e disillusione. È per questo che detestava una definizione in particolare, che è poi quella che, per un gioco ironico della sorte, le è rimasta incollata addosso: ‘fotografa della mafia’. Un epiteto nel quale lei leggeva sottinteso un rapporto di collaborazione che, invece, rifuggiva, anche nella metafora. Battaglia, più che di morte, voleva parlare di vita. E di vita, nonostante tutto, ne ha incontrata tanta, e traspare prepotente negli scatti successivi, disposti nelle ultime sale al piano superiore: i tratti vividi che imprime sull’obiettivo, infatti, sono ricolmi anche di un vitalismo prorompente, ma sempre carico di inquietudine.

Ci sono, ad esempio, le tante bambine, quelle delle quali Battaglia aveva detto: "In loro ricerco me stessa". Tra le molte, anche la più celebre, quella dai profondissimi occhi neri e le sopracciglia aggrottate, con un pallone in mano: da un lato le promesse della giovinezza, dall’altro la consapevolezza che molte di queste non saranno mantenute. Poi ci sono le feste religiose, nel loro tripudio sovrabbondante, grotteschi baci sulla spiaggia e ragazzini che, con i lineamenti schiacciati da una calza di nylon, impugnano dei mitra e scimmiottano una guerra che, probabilmente, per loro, presto non sarà più un gioco. Una carrellata di immagini serrate e potenti, capaci di raccontare la complessità, l’orrore e la meraviglia, attraverso gli occhi sinceri di una grande fotoreporter.

La mostra sarà visitabile fino all’11 gennaio dal martedì al venerdì, tra le 9.30 e le 19. Sabato, domenica e giorni festivi la chiusura viene posticipata alle 20. La biglietteria chiude un’ora prima. Chiuso il lunedì. Per prenotazioni si può contattare ogni giorno dalle 9 alle 18 il numero 329.5617174 (oppure l’email prenotazioni@mostrefotograficheforli.it). Biglietto intero a 12 euro, ridotto a 10 (gruppi di almeno 15 persone, under 18, ultra 70enni, studenti universitari). Per le scolaresche fino a 14 anni ingresso a 5 euro. Biglietto famiglia a 24 euro per due adulti e fino a tre under 14. Gratis per i bambini fino ai 6 anni.