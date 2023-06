Fotografia e solidarietà Gli scatti per gli alluvionati

L’idea è nata all’indomani dell’alluvione, sulla falsariga di altre campagne solidali che il suo instancabile promotore, il fotografo cesenate Marco Onofri, aveva portato avanti in occasione di emergenze precedenti, dal terremoto di Amatrice all’epidemia da Covid-19. ‘Romagna tin bòta’, questo il nome del progetto, coinvolge un collettivo di artisti, fotografi e illustratori italiani e internazionali, ciascuno dei quali ha donato un’opera tratta dal proprio archivio stampabile, in edizione aperta. Le immagini si possono acquistare come ‘stampe fine art’ da una piattaforma apposita (www.romagnatinbota.it) con una donazione minima di 100 euro. Tra gli autori e le autrici coinvolte figurano Alec Soth, Stephen Shore, Olimpia Zagnoli, Gabriele Basilico, Guido Guidi, Valentina Vannicola e i fotografi forlivesi Filippo Venturi e Silvia Camporesi. A soli 4 giorni dal lancio sono già stati raccolti 30.000 euro, ha fatto sapere lo stesso Onofri: a gestire l’importo sarà Legacoop.

"Nei territori colpiti – dichiara Onofri – Legacoop ha un radicamento antico e diffuso e si è attivata immediatamente per essere al fianco di cooperative, popolazioni e imprese. Tra le tante iniziative di solidarietà promosse in questo periodo, Legacoop ha sposato subito questo progetto, attivando un conto dedicato, che consente di raccogliere le donazioni, tracciare i versamenti in entrata e i costi sostenuti. Al termine della raccolta – la data conclusiva èil 30 giugno – valuteremo, di concerto con Legacoop e gli amministratori locali, quali saranno gli interventi più urgenti, ai quali destinare il ricavato". Naturalmente, tutti coloro che sono stati coinvolti in questo progetto – dagli artisti che hanno donato le opere ai collaboratori di Onofri, fino ai professionisti che hanno predisposto la piattaforma online – si sono impegnati gratuitamente; i costi riguarderanno soltanto stampa, imballaggio e spedizione delle immagini acquistate. Il progetto gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna. I soggetti e le ambientazioni delle opere sono quanto mai svariati: solo la fotografa forlivese Silvia Camporesi, che sta documentando sui propri canali social, giorno per giorno, la sciagura che ha devastato la sua città, ha donato una foto riguardante l’alluvione. La foto – ripresa peraltro da diverse testate giornalistiche, italiane e non solo – ritrae due ‘angeli del fango’, giovanissime volontarie accorse per spalare il fango nelle strade invase dalla piena.

Maddalena De Franchis