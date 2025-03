Fotografia etica al Parco, ecco il workshop

È già possibile iscriversi al workshop primaverile del progetto ‘Conservation Photography – fotografia etica per la tutela ambientale’, in calendario il 26-27 aprile tra Campigna e Camaldoli nel Parco nazionale. Sotto la guida dei fotografi professionisti Isacco Emiliani e Matteo Luciani di Immagine terra, i corsisti potranno confrontarsi con i meravigliosi colori delle fioriture d’alta quota, dal verde brillante della faggeta, dal suono degli impollinatori e dalla luce delicata che accarezza paesaggi indimenticabili.

Si tratta della terza edizione del progetto ‘Conservation Photography’, portato avanti dall’area protetta tosco-romagnola per trasmettere conoscenze e rispetto di habitat, animali e vegetali attraverso l’uso consapevole della fotografia. Per chi si iscrive entro il 5 aprile ci saranno delle agevolazioni ad un prezzo speciale, così come per chi porterà un amico/a e per chi ha già partecipato ad un precedente workshop o parteciperà a più di un workshop di questa edizione 2025.

Prenotazioni, info e dettagli:gestione@parcoforestecasentinesi.it.

o.b.