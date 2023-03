Fotografia etica, un corso a cura del Parco

Il Parco nazionale lancia il progetto ‘Conservation Photography’ per promuovere l’uso consapevole ed etico della fotografia. I partecipanti apprenderanno come approcciarsi all’ambiente che ci circonda, l’importanza della fotografia etica nella tutela ambientale, le basi di ecologia generale e del paesaggio, biologia della conservazione e le principali tecniche di fotografia naturalistica e paesaggistica, al fine di riprendere, vivere, raccontare e divulgare al meglio il territorio in cui ci troviamo. "Questo è il presupposto che è alla base del progetto – precisano i promotori – e che guarda alla fotografia non come fine, ma come mezzo di condivisione e conoscenza. L’ente Parco ha deciso di realizzare workshop di fotografia in natura, con l’obiettivo di far vivere esperienze uniche avvolte nell’autenticità e nella bellezza dell’Appennino". Saranno i professionisti Isacco Emiliani e Matteo Luciani, entrambi impegnati nel racconto, tutela e valorizzazione ambientale di luoghi e culture presenti nel territorio, ad accompagnare gli iscritti e alle attività formative prenderanno parte anche tecnici del Parco e personale del Reparto Carabinieri Parco. Sono tre i workshop già in calendario: 26-28 maggio Acquacheta, 7-9 luglio Bertesca e 19-20 agosto Capo d’Arno. Info e prenotazioni: [email protected]

o.b.