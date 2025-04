Fotografia, la mostra di Matilde Petretti

Il Gruppo di volontariato Ottomarzo di Cusercoli che agisce a sostegno della cultura di parità di genere, dei diritti umani, del rispetto delle differenze, in collaborazione con il Comune e la Pro loco, propone domani alle 16, alla sala Botte al Castello di Cusercoli, la mostra fotografica di Matilde Petretti ‘Le mani delle donne’.

"Questa mostra vuol essere cornice ad una narrazione locale e universale, intima e collettiva. In queste mani c’è dentro il mondo – si legge nella presentazione alla mostra –. Una serie di fotografie in bianco e nero dalla vena evocativa e malinconica raffiguranti scene di vita comune, situazioni che fanno parte del vissuto di tutti noi e su cui spesso tendiamo a soffermarci poco. L’autrice Matilde Petretti pone il focus sulle mani delle donne intese come simbolo di fratellanza, sostegno reciproco, quotidianità e bellezza; parlano e raccontano storie di lavoro, arte, cibo, cura, carezze, conoscenza".

Il Gruppo Ottomarzo promuove la cultura per l’infanzia e si interessa di problematiche relative al mondo delle donne, organizzando eventi per sensibilizzare e mettere in evidenza il ruolo femminile nella società. La mostra resterà aperta nella domeniche 11 e 18 maggio: 10-12 e 15-18.

o. b.