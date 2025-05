Fotografie ‘con i piedi nel fango’. Alluvione, la mostra di Frasca torna al Sacrario dei Caduti

Gli scatti sono quelli, indimenticabili, del 16 maggio 2023 e dei giorni successivi all’alluvione, catturati dallo sguardo e dall’obiettivo del fotoreporter del Carlino Cristiano Frasca: un ritratto del disastro per immagini, cogliendo gli aspetti più tragici e oscuri e affiancandoli ad altri, altrettanto validi e altrettanto reali, che invece mettono in luce la solidarietà, i sorrisi e la voglia di rinascere.

La sua mostra ‘Con i piedi nel fango - Racconto ai margini della cronaca’, dopo essere stata ospitata a Roma alla Camera dei Deputati, torna in città e trova spazio all’interno del Sacrario dei Caduti (corso Diaz, angolo con via Sant’Antonio Vecchio). È visitabile già oggi, domani e lunedì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, nei prefestivi e festivi (le scolaresche possono concordare una visita anche in altri giorni, telefonando al numero 0543.35521). La mostra sarà aperta anche nelle serate dei ‘Mercoledì in corso’ dalle 20 alle 23, fino al 18 giugno. L’inaugurazione sarà martedì alle 9.30: insieme al fotoreporter, interverranno il sindaco Gian Luca Zattini, gli assessori alla cultura Gessica Allegni (Regione) e Vincenzo Bongiorno (Comune).

L’esposizione, organizzata in collaborazione con il Comune di Forlì, l’Anmig provinciale e il Gruppo Alpini, è promossa in occasione del secondo anniversario dell’alluvione. L’evento è organizzato anche in occasione del 140° anniversario del ‘Resto del Carlino’. "Con questa mostra – sottolinea Frasca – vogliamo parlare di alluvione, ma anche di una professione con tutte le sue difficoltà, i dilemmi etici e le contraddizioni, aspetti che sono venuti in luce durante l’evento drammatico del 2023".