’Four Elements’, torna domenica il contest dedicato all’hip hop

Il Castello del Capitano di Terra del Sole si trasforma per due giorni nel regno dell’hip hop grazie alla seconda edizione di ‘Four elements’. L’evento è organizzato da Giacomo Garavini, il ballerino forlivese noto nel mondo dell’hip hop (anche grazie alla sua partecipazione al talent show ‘Amici di Maria’), che lo scorso anno ha aperto in città un’accademia in via Grigioni dedicata alla street dance. Per tutta la giornata di sabato nella sede di via Grigioni si terranno delle lezioni con dj set dal vivo che coinvolgeranno ballerini sia italiani che internazionali e poi domenica dalle 13.30 a Terra del Sole entrerà nel vivo il contest vero e proprio con gare uno contro uno e due contro due in due diverse categorie: under 12, under 18 e over. "Lo scorso anno – commenta Garavini – il contest ha richiamato circa 130 persone e quest’anno pensiamo che il numero crescerà ancora, anche grazie alla partecipazione di tanti ballerini d’eccellenza". In giuria siederanno Federico Tarabbia, street dancer; Claúdio Fernandes di origini capoverdiane anche esperto nelle arti circensi; Taje che ha ballato in programmi tv come Sanremo, Miss Italia, Ciao Darwin; Nio Boogie e Blond, vincitori di importanti competizioni di coppia. Per iscriversi: bit.ly/4ELEMENTS2024.