Frammenti di vita e recupero nelle opere di Impieri al Maf

‘Attraversamenti’, così si intitola la mostra di Luigi Impieri che sarà inaugurata al Museo Archeologico ‘Tobia Aldini’ di Forlimpopoli oggi alle 17, organizzata dalle associazioni Libera e Barcobaleno, con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli. "Un gioco di parole – afferma Franco Ronconi, referente provinciale di Libera – per fornire risposte alle nostre menti di fronte alle tante persone che finiscono in fondo al muro più liquido del mondo, il Mediterraneo. Traversate per la vita per chi ce la fa, traversate per la morte per tutti gli altri: quanti? Non lo sapremo mai. Questa la cruda realtà rispetto alla quale una piccola parte del mondo, la nostra, bulimica di ricchezza e avidità, cerca di opporsi all’arrivo di donne, uomini e bambini disperati, in cerca di una vita dignitosa, lontana da guerre, miserie, fame. Sono frammenti di vite, frantumi di esistenze, la cui cura richiederebbe politiche articolate e visionarie che, al momento, fatichiamo a ravvisare – concliude Ronconi – nelle goffe, quanto inumane, azioni degli attuali governi".

Di recupero, cura e trasformazione di frammenti è connotata l’arte di Luigi Impieri, così come ’Frantumi’ è intitolato il suo libro che documenta l’intervento su aree cittadine degradate. Attraverso la realizzazione di mosaici ha dato nuova vita a oggetti considerati rifiuto e ha riportato a nuova vita alcuni ‘non luoghi’ delle nostre città.

Ecco allora che le barchette di carta, inaffondabili nell’immaginario infantile, diventano di ceramica e trasportano la speranza di un approdo, la consapevolezza di non essere un rifiuto, l’augurio di un’accoglienza che urla dignità e giustizia sociale.

Barche che nel loro tragitto incontrano gabbiani e colombe, simboli di esplorazione, di libertà, di pace.

La mostra sarà visitabile dal 25 marzo al 30 aprile 2023, negli orari di visita del museo: martedì 15,30-18,30, giovedì 9,30-12,30, sabato e domenica 9,30-12,30 e 15,30-18,30. La visita è possibile per gruppi organizzati, sia scolastici che privati, in giornate diverse prenotando al seguente numero telefonico 337.1180314. Per altre informazioni [email protected]

Matteo Bondi