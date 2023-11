Frana, ancora disagi: "Il nostro allevamento senz’acqua da maggio"

I fratelli Marco e Stefano Camprincoli di Tontola, frazione di Predappio, segnalano che la loro azienda agricola Società Camprincoli Pietro e figlio, situata nella frazione Porcentico, è senz’acqua dallo scorso maggio. Raccontano i fratelli Camprincoli: "Abbiamo un allevamento avicolo in località Porcentico, fortemente colpito dalle frane di maggio che hanno distrutto l’acquedotto in più punti. La strada comunale ormai da tempo è stata ripristinata. Ma, nonostante i molteplici solleciti ad Hera perché ripristinasse l’acquedotto, siamo ancora senz’acqua". Proseguono i fratelli allevatori: "Dato che ormai siamo alle porte dell’ inverno, in caso di neve saremo costretti ad abbandonare l’allevamento, perché non sarebbe possibile raggiungere l’azienda per portare lì acqua per soddisfare il fabbisogno degli animali. Attualmente e dalla scorso maggio stiamo portando l’acqua nell’azienda in autonomia, tramite mezzi di nostra proprietà. Abbiamo comprato una cisterna da 120 quintali, da Tontola la portiamo nell’azienda col trattore. Ce ne vogliono due ogni tre giorni. Ma con la neve, col trattore non ce la faremmo a rifornire l’azienda". Prima delle frane di maggio, l’azienda aveva tre capannoni con allevamenti di polli e anatre. Dopo le frane, che avevano bloccato i collegamenti stradali e la rottura dell’acquedotto, è rimasto aperto un solo capannone con 20mila polli e anatre. La richiesta dei fratelli Camprincoli è chiara: "Chiediamo con urgenza a Hera di risolvere il problema in maniera definitiva". In realtà Hera è venuta incontro all’azienda, fornendo un attacco lungo la strada comunale di Porcentico, per poter riempire la cisterna trainata col trattore, ma i fratelli Camprincoli obiettano: "Per riempire la nostra cisterna con quel sistema ci vuole un’ora e mezzo, un tempo troppo lungo per la nostra attività agricola". Sull’argomento interviene il sindaco di Predappio, Roberto Canali, che spiega: "Noi come Comune siamo intervenuti per riaprire provvisoriamente la strada comunale di Porcentico, interrotta in più punti dalle frane di maggio. Mentre Hera per ora continua a rifornire d’acqua gli utenti di quella zona, con delle botti per riempire le cisterne dei privati. Mi risulta anche che Hera stia verificando come fare per trovare un sistema per riportare l’acqua in un deposito in cima al crinale, per poi ridistribuirla per caduta alla rete degli utenti della zona".