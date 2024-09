Frana di Campigna: "Senso unico da mesi. Così il turismo soffre". Dove sono i fondi?

Frana sulla Sp4 del Bidente tra Campigna e Passo della Calla, la Consulta di frazione di Corniolo - Campigna prende posizione. La settimana scorsa infatti l’organismo consultivo del Comune di Santa Sofia, fresco di nomina e formato in gran parte da donne, in una nota informativa asciutta, che sarà inviata in questi giorni al Prefetto, al Comune di Santa Sofia, alla Provincia di Forlì-Cesena, alla Regione Emilia Romagna e al Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, invita "le autorità competenti a porre l’attenzione circa il disagio che sta provocando il senso unico alternato sulla provinciale 4, nel tratto Campigna-Passo della Calla".

Siamo all’altezza della località denominata ‘Occhi Brutti’, dove l’entità del movimento franoso, se l’intervento di ripristino non sarà immediato, rischia, con le piogge autunnali, di collassare ulteriormente e di fatto determinare la chiusura della strada che collega la Romagna al Casentino e alla provincia di Arezzo.

"A seguito di un evento franoso avvenuto nel marzo scorso – continua la nota – non è concesso raggiungere il Passo della Calla da Campigna tramite mezzi pesanti. Il disagio prosegue ormai da mesi, specialmente per chi possiede attività turistiche in quanto queste non possono essere raggiunte neanche dai pullman; il servizio di linea si interrompe infatti in Campigna invece di proseguire la sua corsa sino alla Calla".

Stando alle ultime informazioni, i tecnici del Servizio infrastrutture viarie della Provincia di Forlì-Cesena non hanno ancora completato l’iter progettuale definitivo esecutivo, ma soprattutto mancherebbero i fondi necessari (una prima stima parla di 200.000 euro) per dare l’avvio ai lavori.

A monte della frana insistono, va ricordato, strutture turistiche al Passo della Calla, ma anche alla Burraia e ai Fangacci che, in caso di chiusura della strada, potrebbero essere raggiunte solo dal versante aretino dell’area, ma non dalla Romagna.

"La popolazione residente nella frazione di Corniolo-Campigna – conclude la nota della Consulta – si aspettava un intervento più rapido". E sono in tanti, infatti, a chiedere alla Provincia l’avvio di un intervento di somma urgenza da finanziare con le risorse a disposizione della Protezione Civile dell’Emilia Romagna.

Intanto l’amministrazione comunale di Galeata, in collaborazione con la Provincia di Forlì-Cesena, ha organizzato l’assemblea pubblica su ‘Viabilità provinciale: cantieri in corso e previsti nel comune di Galeata e sulla Sp4 del Bidente’. L’incontro, in calendario lunedì 2 settembre alle 20,30 presso la sala del centro culturale di via Cenno Cenni (a fianco del teatro comunale), si concentrerà in particolare sui lavori che verranno messi in campo per la messa in sicurezza della Bidentina. Interverranno il sindaco di Galeata Francesca Pondini, il consigliere delegato alle Infrastrutture e alla viabilità per il comprensorio forlivese Daniele Valbonesi e i tecnici del servizio Viabilità della Provincia di Forlì-Cesena.