"Frana di Castrocaro, ignorati dalla Regione"

Brutte notizie per il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole giungono dalla Regione Emilia Romagna. Non c’è traccia della frana verificatasi circa un mese fa nella frazione salutarese di Sant’Antonio in Gualdo nel programma triennale 2023-2025 delle opere di prevenzione del dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio: l’intervento di ripristino della banchina stradale parzialmente collassata non è infatti tra quelli pianificati dall’ente guidato da Stefano Bonaccini.

A dare la cattiva novella il consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli, che ieri mattina in commissione territorio e ambiente ha rivolto un’interpellanza nel merito a Rita Nicolini, direttrice dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile. Dal botta e risposta è emerso che nel database dell’Agenzia non compare alcun accenno alla frana di Castrocaro e che dunque non verranno erogate risorse straordinarie, da parte della Regione, per il risanamento e la messa in sicurezza della strada collassata. L’affermazione della dirigente ha scatenato l’ira del consigliere leghista. "Mi risulta che il Comune di Castrocaro si sia attivato immediatamente, dialogando anche con l’Assessore Priolo, per seguire la procedura più corretta e appropriata in questi casi – le parole di Pompignoli –. Il sindaco Francesco Billi ha trasmesso la segnalazione di rilevazione del danno all’Ufficio territoriale sicurezza territoriale e protezione civile di Forlì-Cesena, attenendosi alle indicazioni operative ricevute da quegli stessi uffici".

Circostanza che lo stesso Billi aveva comunicato pubblicamente all’indomani della frana. "La richiesta, protocollata esattamente un mese fa, conteneva la descrizione del danno, la localizzazione dell’evento franoso, i provvedimenti adottati, le spese già sostenute e quelle da sostenere – prosegue Pompignoli –. Al fine di risolvere le criticità in atto, i tecnici del Comune hanno stimato lavori urgenti per un importo di circa 200.000 euro appellandosi alla Regione in virtù delle limitate risorse municipali". Ad oggi la situazione è ancora molto critica: l’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura della carreggiata a strapiombo sul fiume, con la banchina che frana in tre punti per un tratto di circa 150 metri e lasciato il transito nella corsia a monte, a senso unico alternato, vietandolo ai mezzi pesanti. "Più passa il tempo, però, più si aggrava il rischio isolamento di residenti e attività di questa zona". Ulteriori cedimenti taglierebbero fuori dal mondo i ventidue residenti a Sant’Antonio in Gualdo, oltre all’azienda agricola e all’impresa edile che hanno sede nella frazione a monte di Pieve Salutare.

Francesca Miccoli