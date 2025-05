Frana dopo l’alluvione, conclusi i lavori a Crocino

Nei giorni scorsi l’Anas ha concluso i lavori e riaperto la strada statale Ss67 a due corsie al km 146,9 alle porte di San Benedetto in Alpe, località Crocino, al termine di un cantiere di lavori per frana in seguito all’alluvione del maggio 2023. Avendo tolto di conseguenza anche il semaforo a senso unico alternato, i semafori ora fra Portico e San Benedetto in Alpe restano tre: due fra il km 148,00 e 148,2, dove i lavori stanno però per concludersi, e uno al km 149,1 e 149,2.

In quest’ultima località (fra Bocconi e San Benedetto) resta un semaforo, non per motivi tecnici, conseguenti l’alluvione, ma per una questione burocratica "che – secondo il sindaco di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti – l’Anas dovrebbe risolvere presto". Ma stando ai fatti, il semaforo è stato posto lì da novembre 2022, cioè sei mesi prima dell’alluvione e per un tratto molto breve, tanto è vero che i passanti ormai lo chiamano "il semaforo del sasso che sta per cadere, ma non cade mai". Scendendo a valle verso Forlì, restano ancora un semaforo alle porte di Portico, località Saldoni, dove si dovrebbe aprire un cantiere al termine dei lavori a San Benedetto al km 148,00-148,2; uno alle porte di Rocca San Casciano al km 162,500, dove però il cantiere dovrebbe concludersi presto; e un altro in comune di Dovadola, in località Pantera-Vallicelle, dove nel cantiere aperto da oltre un anno sono in corso ingenti lavori, che, secondo Anas, dovrebbero terminare prima dell’estate. Qui effettivamente il tratto con semaforo a senso unico alternato è stato accorciato di circa la metà già da oltre un mese.

Riassumendo, se i lavori rispetteranno il cronoprogramma di Anas, all’inizio dell’estate dovrebbero rimanere tre-quattro semafori (degli attuali sette) nel tratto Dovadola-San Benedetto in Alpe.

Quinto Cappelli