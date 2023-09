Frana, presto riaprirà la strada San Lorenzo-Fiordinano

Sono in fase di completamento i lavori di messa in sicurezza della strada comunale San Lorenzo-Fiordinano in prossimità dell’incrocio con la strada provinciale 126 (Predappio-Rocca delle Caminate-Meldola). L’intervento dal costo complessivo di 100.000 euro, interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, prevede la sistemazione della zona interessata dal movimento franoso che a maggio aveva determinato la chiusura della strada mediante la realizzazione di drenaggi e opere di sostegno. Il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini esprimono soddisfazione per un lavoro che consentirà di ripristinare la viabilità della zona in sicurezza per cittadini ed imprese.