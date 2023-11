Frana sulla Faentina: costerà 3,6 milioni. Occorre migliorare la viabilità per corriere e auto

L’allarme lanciato sul nostro giornale lunedì scorso a seguito delle preoccupazioni di automobilisti e studenti che viaggiano sulle corriere relativo all’emergenza sicurezza sulla strada provinciale 20, nel tratto Riva della Pappona’ a Modigliana, ha avuto rapida risposta da parte della Provincia di Forlì-Cesena. Quel tratto di strada è stato investito da una frana causata dall’alluvione lo scorso maggio. In un comunicato l’Ente, oltre a ricordare gli interventi di somma urgenza già messi in atto nella principale via di accesso della valle del Tramazzo per raggiungere gli abitati di Modigliana e Tredozio, spiega che a causa delle piogge si è avuto un collasso della strada provinciale che ha coinvolto la corsia e la banchina di valle ed una frana della rupe che in parte è crollata sul lato della strada. Per cui si era già provveduto a liberare dal materiale franato la corsia di monte, realizzando un senso unico alternato regolato da impianto semaforico; e in più c’era stato un intervento volto a stabilizzare il versante di valle posizionando teli impermeabili e rimuovendo le parti di materiale terroso instabili sulla sommità della rupe; infine per garantire la sicurezza era stato ripristinato il vallo paramassi ai piedi della rupe con la posa di una rete in ‘geostuoia’ armata para detriti, a presidio del dissesto di monte.

"Stiamo continuando con lavori di somma urgenza volti a migliorare la percorribilità della SP20 - commenta il Presidente della Provincia, Enzo Lattuca - con la posa questa settimana di venti new jersey in cemento in sostituzione di quelli temporanei posizionati in una prima fase". Tutto questo è stato fatto per sostituire i 27 new jersey in plastica, segnalati dai cittadini come in gran parte rotti o caduti nella scarpata quindi inutili per la loro funzione.

"A breve attendiamo una nuova ordinanza commissariale - continua Lattuca - che andrà finalmente a finanziare l’intervento sulla SP20 come una della priorità fra i sette interventi strategici da realizzare in questa ‘fase due’ delle urgenti necessità. Con la prossima trance di finanziamenti, andremo a ricostruire il corpo stradale crollato e ripristinare la viabilità, con opere complesse strutturali in cemento armato con fondazioni indirette profonde. L’importo stimato di questo intervento è di 3.600.000 euro".

Il sindaco di Modigliana e consigliere provinciale Jader Dardi precisa che: "La Provincia ha anticipato i fondi per affidare la progettazione dei prossimi lavori sulla SP20, in attesa della nuova ordinanza commissariale, che coprirà l’intervento per un’ulteriore messa in sicurezza della strada, funzionale poi alla vera e propria ricostruzione. Sono in corso rilievi topografici e indagini geologiche e in questi giorni partirà la vera progettazione strutturale dell’intervento".