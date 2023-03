Frana sulla statale 67 in località Vallicelle: senso unico alternato

Alcune notti fa sono caduti dei grossi sassi sulla strada statale 67 in località Vallicelle, a circa 3 km da Dovadola verso Rocca San Casciano. Si tratta di una storica zona, dove da tempo crollano dalla parete verso la montagna massi e terra sulla SS67, nonostante siano state costruite mura e affisse reti paramassi alle pareti. Segnalata la cosa alle forze dell’ordine da parte di alcuni automobilisti di passaggio, sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Rocca, i carabinieri di Forlì e i responsabili Anas. I sassi sono stati rimossi dal fondo stradale e la zona circondata da alcuni guard rail di cemento: la carreggiata è stata ristretta con senso unico alternato regolato da semaforo, creando qualche disagio al traffico della strada statale Livorno-Ravenna, in particolare per il tratto Forlì-Firenze del Muraglione. Nei giorni scorsi l’Anas ha fatto intervenire un gruppo di rocciatori per un sopralluogo. In base a quello che sanno le autorità comunali del luogo, durante la prossima settimana i rocciatori ritorneranno sul luogo per ripristinare le reti parasassi e mettere così in sicurezza il traffico sottostante.

Una decina d’anni, fa sullo stesso posto la SS67 rimase chiusa per alcuni giorni, perché dalla montagna sovrastante erano crollati sulla carreggiata grossi massi. Si era così reso necessaria la chiusura per un breve periodo e poi sorvegliata dalle forze dell’ordine, finché i rocciatori non ebbero messo in sicurezza l’intera zona staccando dalla vasta parete i sassi smossi dai ghiacci invernali e pericolanti.

q.c.