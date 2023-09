Francesco Agatensi diventa diacono: oggi la cerimonia

Sarà il vescovo di Forlì - Bertinoro Livio Corazza a conferire a Francesco Agatensi il sacramento dell’Ordine del Diaconato oggi alle 17,30 nel piazzale della canonica di Santa Sofia. Al rito saranno presenti anche vari sacerdoti e diaconi, come tanti amici di Francesco, della Comunità Cristiana e una delegazione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Valbonesi. Al termine della cerimonia presso il cortile dell’ostello nel retro di piazza Giacomo Matteotti, ci sarà un momento di festa e sarà offerto un generoso buffet.

Agatensi affiancherà don Stefano Pascucci a Forlimpopoli. L’attuale cappellano, don Filippo Foietta, è stato infatti nominato parroco di Santa Maria Assunta della Pianta. Il futuro diacono, che è stato pure uno degli "angeli del fango" nei giorni dell’alluvione, ha partecipato anche alla Gmg di Lisbona accompagnando una trentina di giovani di Forlimpopoli. "Un’esperienza di fede – sottolinea Aagatensi – dove uno può sempre trovare qualcosa per sé. Il momento che porto nel cuore è stata la veglia del sabato presieduta da Papa Francesco, quei minuti in cui è risuonato il silenzio di un milione e mezzo di persone durante l’adorazione eucaristica. Mi ha commosso la chiarezza di quel momento, la percezione del Signore presente in mezzo al suo popolo, un Signore a cui poter affidare la propria vita".

a. r.