Francesco Sintoni: "Ostetricia e Pediatria in un nuovo padiglione. Cau, fino a 100 ingressi"

Francesco Sintoni ha accettato una doppia sfida: da pochi giorni è alla guida del presidio ospedaliero di Forlì come direttore ad interim, un incarico arrivato all’improvviso dopo che Mattia Altini, a soli 23 giorni dalla sua nomina, è stato scelto come direttore generale dell’Ausl di Modena (pertanto, ha preso l’aspettativa). Sintoni, che continuerà a occuparsi anche del distretto, si trova ora ad affrontare un momento di complessa riorganizzazione.

Sintoni, qual è stato il suo primo pensiero quando ha saputo del nuovo ruolo? "All’inizio la richiesta mi ha sorpreso poi, dopo un’attenta riflessione, mi sono sentito onorato. Sono di Forlì e per me è un piacere mettermi al servizio anche dell’ospedale cittadino oltre che del distretto. Penso che questo duplice ruolo possa essere utile nell’ottica di un’integrazione tra le esigenze dei servizi territoriali come le Case di comunità e i nuclei di cure primarie e le necessità specialistiche del polo clinico".

L’ospedale sta vivendo un periodo di profondi cambiamenti, tra questi la costruzione di un nuovo padiglione. A che punto siamo? "La struttura sarà terminata entro giugno 2026, come da programma. Abbiamo avuto qualche difficoltà perché l’azienda aggiudicataria è fallita, ma i lavori sono già ripresi. Qui verranno trasferiti i servizi di Ostetricia e Pediatria al piano terra e al primo piano. L’investimento totale è stato di 15 milioni di euro coperti da fondi del Pnrr per 12 milioni e 3 sostenuti dall’Azienda. La Ginecologia, invece, resterà ancora per qualche tempo al padiglione Vallisneri".

Si trasferirà al Morgagni-Pierantoni anche la degenza dell’Oncologia di Meldola. Come mai? "L’Irst ha con l’ospedale cittadino una collaborazione consolidata da tempo. Ha scelto di fare un investimento di circa 6 milioni e mezzo di euro per portare a Forlì la degenza e ampliare i progetti di ricerca. Nella struttura di Meldola alcune attività di sperimentazione delle terapie sono limitate perché manca la terapia intensiva".

Cosa farete negli spazi rimasti vuoti al Vallisneri? "Abbiamo un piano a lungo termine: spostare tutte le degenze e lasciare in quel padiglione solo le attività ambulatoriali o di day surgery. Questo è un progetto che necessita di tempo perché l’edificio è storico ed è sottoposto a vincoli legati alla Soprintendenza".

Al padiglione Allende arriverà anche il Cau, il Centro di Assistenza e Urgenza. La politica si divide su questo tema. Riuscirà ad alleggerire il carico di lavoro del Pronto soccorso? "Dall’osservazione degli altri Cau della Romagna ci aspettiamo in quello forlivese un accesso variabile durante la settimana tra i 60 e gli 80 ingressi al giorno, e nel fine settimana, quando gli ambulatori dei medici di famiglia sono chiusi, un aumento oltre i 100 accessi al giorno. Sono numeri significativi. La struttura dovrebbe essere pronta entro aprile".

In città l’università sta giocando un ruolo decisivo anche nel comparto sanitario. Come valuta questo cambiamento? "Il rapporto con il mondo accademico è un elemento strategico per il territorio e una grande opportunità per l’Azienda. L’arrivo del corso di laurea di Medicina a Forlì ha avuto un grande impatto in termini di benefici, attraendo molti studenti. Ci sono ovviamente elementi di complessità da tenere presenti insieme a tutti gli attori coinvolti, professionisti, Ausl e amministratori".