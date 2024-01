’Francesco superstar’: il santo visto da Scifoni

Giovanni Scifoni, attore e autore del monologo ‘Fra’. San Francesco, la superstar del Medioevo’ salirà sul palco, questa sera alle 21, del teatro Il Piccolo di Forlì. Con lui in scena, gli strumenti antichi di Luciano Di Giandomenico, Maurizio Picchiò, Stefano Carloncelli. Nello spettacolo, prodotto da Viola Produzioni e Teatro Carcano e diretto da Francesco Ferdinando Brandi, Scifoni si interroga sul personaggio di San Francesco e sul perché sono stati scritti tanti libri su di lui. Infatti in quell’epoca non era stato solo Francesco a scegliere la povertà. La sua specialità fu quella di essere forse il più grande ’artista’ della storia a partire dalle sue prediche visionarie, in cui citava brani della ’chanson de geste modificandone il significato’ e utilizzando elementi del suo corpo, della sua malattia e anche il dolore fisico. Francesco racconta il mistero di Dio con grande creatività come nessuno ha mai fatto e come dimostra il ‘Cantico delle Creature’, primo componimento lirico in volgare della storia, attraverso una genialità che da sempre ha incantato tutti. Tutto questo fino alla morte di Francesco ‘da la quale nullu homo vivente pò scappare’. Testo e riflessioni che coinvolgeranno il pubblico. Posti esauriti.

Scifoni, diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica, accanto alla sua carriera teatrale, ha ricoperto numerosi ruoli anche televisivi.

r.r.