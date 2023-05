Frane a Predappio Alta "Ripristinare la viabilità e l’area del Pineta"

di Quinto Cappelli

"Mi rivolgo al Carlino in qualità di residente di Montemirabello-Predappio Alta, per portare alla vostra attenzione la grave situazione in cui ci troviamo, a seguito della disastrosa alluvione che ha colpito la nostra comunità". L’appello arriva dall’ingegner Daniele Rambelli, che ha inviato lettere simili anche a "figure di spicco", inclusa la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, il governatore Stefano Bonaccini "e altre autorità competenti, al fine di sollecitare un intervento immediato per il ripristino delle infrastrutture a Montemirabello".

Le infrastrutture andate in frantumi a causa delle recenti piogge torrenziali sono la strada provinciale 47 Predappio Alta-Rocca San Casciano, franata in più tratti e chiusa, nonché diverse abitazioni della frazione a circa 10 chilometri dal capoluogo, compresa quella di Rambelli. Racconta l’ingegnere: "Alle autorità europee, nazionali e regionali, ho espresso la nostra delusione e la necessità urgente di passare dalle parole ai fatti concreti. Abbiamo apprezzato il gesto della presidente Von Der Layen e della presidente Meloni che, a bordo di un elicottero, hanno volato sopra la nostra comunità per valutare di persona i danni subiti. Ma ora ci aspettiamo azioni immediate e concrete per ripristinare la nostra strada principale e garantire la sicurezza dei residenti. La situazione attuale richiede un sostegno concreto per poter superare questa crisi". Che cosa chiedono i circa 15-20 residenti di Montemirabello, compresi quelli dell’agriturismo Mirasole e del ristorante Pineta? "L’apertura della strada provinciale 47 – spiega Rambelli – e l’intervento per il ripristino del parcheggio del ristorante Pineta, cruciali per il benessere della nostra comunità e la sopravvivenza delle attività locali, perché solo una risposta tempestiva e soluzioni concrete ci permetteranno di ricostruire e riprendere la nostra vita quotidiana".

In attesa delle risposte delle massime autorità europee, nazionali e regionali, il sindaco di Predappio Roberto Canali precisa: "Da Baccanello a Montemirabello (circa 5-6 km) la strada provinciale 47 è effettivamente franata e la località non è raggiungibile neppure da Tontola, attraverso una strada interpoderale, anche quella franata. Stiamo lavorando come Comune per riaprire quest’ultima strada che potrebbe servire in caso di emergenza, ma non come normale viabilità per i residenti e per i clienti del ristorante e dell’agriturismo". Conclude il sindaco: "Le prospettive sono molto preoccupanti".