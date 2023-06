Frane a Predappio Comune in campo per finanziare i lavori d’emergenza

di Quinto Cappelli

Durante l’ultimo consiglio comunale di Predappio, il sindaco ha fatto il punto sulla situazione frane con maggioranza e opposizione. Sul piano economico è stata votata una variazione di bilancio di 150mila euro per pagare i lavori di somma urgenza al 31 maggio per riaprire strade comunali interrotte. "Questi soldi – spiega il sindaco Roberto Canali – derivano da un avanzo di amministrazione grazie alla nostra gestione oculata".

Per risistemare solo le strade comunali e vicinali di uso pubblico e i cinque ponti crollati o danneggiati, i tecnici hanno stimato interventi per 14 milioni di euro. Poi ci sono i danni alle strade provinciali che sono diverse e molto danneggiate. Ma la priorità fra le comunali resta la riapertura della strada di Porcentico, con una pista temporanea per il passaggio degli abitanti e per le prime necessità. Questi primi lavori costeranno 50-60mila euro e dovrebbero essere eseguiti in un mese. Per la messa in sicurezza però di quella strada, i tecnici hanno stimato una spesa di 4 milioni di euro. Per ora le quattro cinque famiglie che abitano a Porcentico raggiungono la frazione solo dalla valle del Bidente, nei pressi di Galeata, attraverso una strada vicinale, preferibilmente con fuoristrada.

I cinque ponti crollati o danneggiati si trovano sulle strade comunali a Fiumana, Santa Lucia, San Savino, Tontola (danneggiato) e Santa Marina. La stima per il ripristino completo prevede un milione e 800mila euro. Commenta il sindaco Canali: "Anche per coprire queste spese aspettiamo il Decreto alluvione e la nomina del commissario".

Un’altra frazione che preoccupa l’amministrazione comunale è la zona di Montemirabello, non più raggiungibile dalla strada provinciale Predappio Alta-Rocca San Casciano: questa è interrotta per frane a 5 km da Predappio Alta, isolando il ristorante pizzeria Pineta, l’agriturismo Girasole e una decina di famiglie, che devono scendere a Tontola attraverso una pista.

"La Provincia – spiega a questo proposito Canali – sta lavorando per riaprire la strada in qualche modo almeno nei primi dieci chilometri, dove si trovano le due strutture turistiche, molte aziende agricole e varie famiglie. Poi bisognerà proseguire verso Monte Colombo e Rocca San Casciano". Conclude il primo cittadino: "I nostri sforzi li stiamo facendo e la Provincia ugualmente. Ora aspetta al Governo e alla Regione, come è stato promesso da tutte le istituzioni".