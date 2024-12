Frane dopo l’alluvione, la mappa dei cantieri

Civitella, insieme a Modigliana, è il comune più compromesso per quanto riguarda la rete viaria sconvolta dall’alluvione del maggio 2023, ma non mancano i problemi anche nelle strade provinciali. Nei giorni scorsi il sindaco Claudio Milandri, dopo una serie di sopralluoghi, ha fatto il punto con il collega di Meldola Roberto Cavallucci, consigliere provinciale delegato alle infrastrutture viarie del forlivese. Partiamo dalle situazioni più critiche. La Sp76 che da Civitella porta alla frazione di Cigno e Civorio è chiusa per frane e cedimenti in più punti, in particolare ai Trebbioli e nelle curve della Beccaria, che costringono i residenti di Cigno e di Civorio a lunghe trasferte per raggiungere Cusercoli e Civitella, utilizzando tratti di strada comunali al limite della percorrabilità. Situazioni critiche si registrano anche sulla Sp68 (Cusercoli-Voltre-Giaggiolo) e sulla Sp102 che dal cimitero porta a Giaggiolo-Pian di Spino. "Purtroppo la messa in sicurezza della provinciale Civorio-Cigno-Collina non è stata inserita – commenta Milandri – nei progetti di messa in sicurezza dopo l’alluvione del 2023 e quindi ora è difficile dare dei tempi certi di intervento, ma confido che, sia a livello di progettazione che di ricerca delle risorse, ci sia una corsia preferenziale perché non posso permettere che diverse famiglie che vivono in queste aree montane debbano fare viaggi assurdi per raggiungere la Val Bidente".

Non mancano dati positivi come l’adeguamento funzionale del tratto della Bidentina, in località Castagnolo, con il cantiere per nuovo innesto della strada comunale ‘Castagnolo’ e il miglioramento della provinciale per 775.205 euro con tombinamento Rio Genizzo. Ma i ritardi sono evidenti, in quanto la fine lavori era prevista per metà novembre. "Sempre nel mio Comune – aggiunge Milandri – è previsto anche il progetto di messa in sicurezza del ponte di Cusercoli (vicino al chiosco di piadina) finanziato dal Ministero per 769.115 euro da eseguire in due lotti. Così come è in corso la progettazione per la variante di Nespoli (6,7 milioni già destinati) per bypassare l’abitato. Infine sono in corso le pratiche per i Fondi per lo sviluppo e la coesione: saranno presentati più progetti tra cui l’adeguamento e la messa in sicurezza dei tratti della Bidentina tra Civitella e Nespoli e tra Nespoli e Cusercoli per circa 10 milioni".

Oscar Bandini