Frane e cimitero, tutte le opere a Galeata

L’amministrazione comunale di Galeata ha fatto il punto sulla situazione dei cantieri e dei lavori conclusi o prossimi alla conclusione. Un lungo elenco che cerca di far conoscere quanto viene fatto e, contemporaneamente, rassicurare i cittadini, le forze politiche che sostengono la maggioranza e ribattere anche indirettamente alle sollecitazioni, alla critiche delle minoranze e alle punture di spillo di una parte della cittadinanza che, pur apprezzando il lavoro iniziato positivamente in alcuni campi, ne contestano la mancanza di nuovi progetti per lo sviluppo del paese, di visione e di sottovalutare i problemi legati a sicurezza e a integrazione.

Molti interventi riguardano i lavori sulle frane causate dalle alluvioni del 2023 e 2024 e finanziate dalle risorse del Commissario straordinario (frana di S. Ellero 1; frane di Buggiana; frane di Val del Duca; frana di San Zenone) per un totale di circa 1.370.000 euro. Tra i lavori di somma urgenza invece troviamo quelli di via Pietro Nenni e Montegrosso, la sistemazione delle fognature in via Pietro Nenni (San Zeno) e ripristino delle fossette di scolo in località Montegrosso (25.000 euro); Fosso del Parco e San Zeno; fosso di scolo del parco in via Pietro Nenni e ripristino in località San Zeno (35.034 euro). E ancora sistemazione della frana di Montegrosso (44.000 euro); frana di Pettola (329.000 euro); frana della Greppa n. 1 (172.000 euro) fino alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa della Madonna dell’Umiltà (110.000 euro). Numerosi ancora i cantieri relativi alle frane con i lavori di sistemazione in fase di conclusione (Val dei Galli, San Giacomo Pialansa n. 11 e 12, Rio Secco n. 3, San Giacomo Pialansa n. 8 oltre al consolidamento e la manutenzione del ponte in Via San Zenone i cui lavori sono in fase di ultimazione e la riapertura del ponte è prevista entro pochi giorni. Il tutto per 1.077.000 di euro.

"E’ in fase di completamento inoltre l’intervento per la realizzazione dei nuovi loculi del cimitero monumentale – continua la nota dell’amministrazione comunale – ed entro la prossima settimana saranno concluse tutte le opere, ad eccezione della copertura. In occasione della commemorazione dei defunti, sarà possibile usufruire dei nuovi servizi igienici. Tra i lavori appaltati e di prossima esecuzione troviamo le due frane in località Versara dal costo di 168.750 euro. Ringraziamo per la mole di lavoro svolta i dipendenti dell’ufficio tecnico comunale, i progettisti e le ditte oltre agli enti per la costante collaborazione e l’impegno profusi nella realizzazione e nel coordinamento degli interventi a beneficio della nostra comunità".

Oscar Bandini