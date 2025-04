Frane nel Parco, al via i lavori per sanarle

Inizieranno entro la fine di aprile i lavori di sistemazione delle pareti rocciose tra Campigna e il Passo della Calla finanziati dalla Regione con fondi del Pnrr. Interventi di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico dei pendii in presenza di dissesti che mettono a rischio l’incolumità pubblica. Il progetto è stato realizzato dall’Ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. Si tratta di due aree ubicate lungo l’alta vallata del fiume Bidente di Corniolo, al confine con la provincia di Arezzo.

"Saranno consolidate le pareti rocciose con interventi di rafforzamento corticale che prevedono – si legge nella nota – l’installazione di una rete metallica associata a un ulteriore reticolo di ancoraggi e funi di rinforzo. Lo scopo è migliorare la stabilità superficiale del pendio, contenendo i blocchi di pietra che sono instabili e fratturati. Due interventi che metteranno anche in sicurezza la circolazione lungo la Sp4 del Bidente dove la caduta massi è molto frequente.

Inoltre lunedì 5 maggio partiranno anche i lavori per la messa in sicurezza del tratto della Bidentina dove, all’altezza della località ‘Occhi Brutti’, a causa degli eventi meteo del marzo 2024, si era staccata una frana significativa a valle della strada costringendo la Provincia prima ad alcuni interventi di tamponamento e ad installare in seguito il senso unico alternato con impianto semaforico. A distanza di un anno, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Protezione Civile nazionale sono arrivati 200mila euro per la risoluzione definitiva del problema. Il progetto prevede l’installazione di micropali a valle.

Si tratta di un cantiere non facile perché dovrà essere costruita una piattaforma necessaria per l’installazione dei micropali in versanti molto ripidi, perciò saranno necessarie 3-4 settimane di chiusura totale dell’arteria. Saranno permessi solo i passaggi a piedi, in bici e delle moto, trasportate però a mano. I lavori dovrebbero concludersi i 90 giorni.

Gli operatori hanno concordato con i tecnici che il periodo migliore per far partire il cantiere sia il 5 maggio per permettere fino ai primi di giugno la chiusura totale e passare poi al senso unico alternato per i restanti due mesi, salvando così la stagione estiva. Il cronoprogramma è stato concordato tra Provincia, Comune, Consulta di frazione Corniolo-Campigna e gli operatori turistici per affrontare e risolvere definitivamente il problema del collegamento tra Romagna e Toscana e per non mettere in difficoltà i gestori delle attività turistiche, le quali non possono essere raggiunte dai pullman visto che ora il servizio di linea si interrompe in Campigna invece di proseguire la sua corsa sino alla Calla.

Oscar Bandini