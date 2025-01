Frane, oggi in visita il commissario straordinario Curcio

Il sindaco Jader Dardi, oggi alle 13.30, riceverà il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, Fabrizio Curcio, che ha sostituito dal 9 gennaio il generale Francesco Paolo Figliuolo, sarà a Modigliana per un breve sopralluogo. "Il punto di incontro – ha specificato il sindaco – sarà presso il ponte della Tribuna, per poi raggiungere il foro dei Tigli e a seguire il ponte di Ca’ Stronchino". Il commissario sarà alle 18 nella sede della Provincia a Forlì per un incontro istituzionale con il governatore Michele de Pascale, il sindaco Gian Luca Zattini, il presidente della provincia, Enzo Lattuca, e i primi cittadini della provincia.