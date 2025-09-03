Frane, ora i cantieri. Lavori da 65 milioni lungo 23 strade provinciali

Partiranno tra poche settimane i cantieri di messa in sicurezza e ripristino delle strade provinciali colpite dall’alluvione del maggio 2023. Un intervento complessivo corposo pari a 65 milioni di euro finanziato in gran parte con fondi Pnrr tramite ordinanze commissariali, a cui si aggiungono le risorse ordinarie del Commissario straordinario alla Ricostruzione.

Già nella seconda metà di giugno sono stati affidati i lavori su 20 strade provinciali, mentre in questi giorni si stanno completando anche le procedure di aggiudicazione per ulteriori 3 strade: Rio Petra (Sp 79), Polenta (Sp 83) e Giaggiolo-Piandispino (Sp102). Interventi attesi da tempo dai residenti e dai pendolari dei paesi e delle frazioni dell’appennino forlivese che in questi due anni hanno dovuto affrontare quotidianamente percorsi accidentati e difficoltà per raggiungere le sedi di lavoro e studio in pianura.

Le strade provinciali interessate dai cantieri sono il Trebbio (strada provinciale 21) per 3 milioni di euro; Trebbio-San Savino (Sp81) per altri 2 milioni; Busca (Sp 22) per 2,5 milioni; Predappio-Rocca San Casciano (Sp 48) per 5 milioni; Predappio-Rocca delle Caminate-Meldola (Sp 126) per 2 milioni; Teodorano (Sp 48) per 3,4 milioni; Baccanello (Sp 54) per 2,9 milioni; Casale-Bertinoro (Sp 66) per 1,7 milioni; Voltre (Sp 68) per 3,1 milioni; San Matteo (Sp 78) per 2,7 milioni; Polenta (Sp 83) per 1,4 milioni; Giaggiolo-Piandispino (Sp 102) per 1 milione; Dovadola-Monte Colombo (Sp 104) per 3,5 milioni. Infine l’intervento più costoso: Modigliana-Rocca San Casciano (Sp 129, nella foto) per 5,8 milioni di euro.

"Entro ottobre sulle strade provinciali partirà – dichiara il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca – la seconda fase di lavori di messa in sicurezza e ripristino a seguito dell’alluvione. Un lavoro imponente e delicato che abbiamo condiviso con i Comuni nei giorni scorsi. Il coordinamento con tutti gli enti è fondamentale per la buona gestione degli interventi. Le opere che andremo a realizzare non risolveranno tutti i problemi che abbiamo sulle strade intervallive interessate, ma miglioreranno la sicurezza del territorio. Il 9 settembre faremo lo stesso incontro con i Comuni cesenati".

A sua volta il vicepresidente dell’ente di piazza Morgagni (con delega alle infrastrutture viarie del forlivese) Roberto Cavallucci ha seguito tutti gli incontri con le amministrazioni comunali i cui territori saranno interessati dai lavori: "Questo piano di interventi rappresenta un ulteriore passo verso la sistemazione del nostro territorio per garantire ai cittadini e imprese strade un po’ più sicure. Il lavoro che sta partendo è frutto di una collaborazione istituzionale importante e di una programmazione attenta, che ci permette di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi".

Oscar Bandini