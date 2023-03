Frane rimosse, lavori a Civorio e abeti abbattuti in Campigna

Due interventi significativi sono stati effettuati nel territorio di Santa Sofia per mettere in sicurezza la viabilità. Nei giorni scorsi il sindaco Daniele Valbonesi ha emesso un’ordinanza per la chiusura della strada vicinale ‘Spinello-Bucchio’ a causa di alcune frane. Il Consorzio di bonifica della Romagna è intervenuto liberando la strada dai massi. Invece a partire da oggi inizieranno i lavori di consolidamento al km 0+900 della Sp127 in prossimità di Civorio e avrà una durata prevista di 60 giorni. La strada resterà chiusa dalle 7 alle 18 nei giorni lavorativi, mentre dalle 18 alle 7 circolazione a senso unico alternato come pure il sabato e la domenica.

"Si tratta di un intervento atteso da anni su quella strada – commenta Daniele Valbonesi, consigliere provinciale delegato alle infrastrutture e viabilità del territorio forlivese – che viene realizzato grazie ad un finanziamento della Protezione civile. Sulla stessa strada, nel programma delle manutenzioni straordinarie per il 2023, abbiamo immaginato un altro intervento di 380 mila euro e concordato la messa in sicurezza di un tratto tra Santa Sofia e Civitella per 400 mila euro attraverso un finanziamento ministeriale dedicato alle Aree interne".

Un altro cantiere ha interessato invece la Foresta di Campigna. "Gli operai del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Pratovecchio con la collaborazione della Provincia di Forlì-Cesena, hanno abbattuto diversi abeti – conclude Valbonesi – che potevano mettere a rischio l’incolumità pubblica e la circolazione nel tratto Campigna-Passo della Calla. Ringrazio la comandante Paola Ciampelli e il suo servizio per la celerità degli interventi. Un segnale di gestione unitaria di questa foresta protetta dal Parco nazionale".

o. b.