Frane, serviranno 200 milioni Fdi: "Ripristinare la Sp129"

Il sindaco di Modigliana Jader Dardi ha descritto recentemente il suo comune come una realtà dove nessuna strada è indenne, con circa 350 frane e una spesa per il ripristino ipotizzata in circa 200 milioni di euro. A proposito della Sp 129 ha commentato: "Tra le realtà più colpite c’è sicuramente via Ibola, totalmente martoriata da frane e smottamenti". Il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Lucio Moretti, ha presentato una interpellanza proprio sulla Sp 129 che collega la valle del Montone con la valle del Marzeno, chiusa per frane a circa 3 chilometri da Modigliana in direzione Rocca San Casciano, ma da molti giorni con i lavori di ripristino fermi.

"La Sp 129 è fondamentale per il collegamento tra la media valle del Montone e quella del Marzeno, soprattutto ora che il Trebbio è chiuso e non verrà riaperto per molto tempo – spiega Moretti – Così diversi lavoratori che si devono recare a Modigliana o a Rocca San Casciano ogni giorno devono fare un tragitto parecchio più lungo, passando da Tredozio. Per questo sarebbe auspicabile accelerare i lavori di ripristino della viabilità, invece il cantiere è fermo. Da quel che ci risulta, con i giusti mezzi, la strada potrebbe essere riaperta in tempi celeri almeno per i residenti e i lavoratori".

Moretti continua segnalando che "i Gruppi operativi speciali dei Vigili del Fuoco sono stati spostati in strade secondarie, anche se la prassi dovrebbe mettere in prima battuta gli interventi sulle strade provinciali. Chiediamo alla Provincia tempistiche certe per risolvere una questione prioritaria".

Giancarlo Aulizio