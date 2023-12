Frane sulla Marsignano riparate con 240mila euro

Proseguono a Predappio i lavori di messa in sicurezza del territorio. Spiega il sindaco Roberto Canali: "Sulla strada comunale di Marsignano si sono conclusi due interventi finanziati dal Ministero delle infrastrutture, progettati dal Comune di Predappio e realizzati dal Provveditorato interregionale delle opere pubbliche, tramite l’affidamento alla ditta Clas di San Piero in Bagno, per una spesa complessiva di circa 240.000 euro". Gli interventi, che sono stati eseguiti al Km 3+600 a monte della strada comunale e al Km 2+800 presso Casaluda a valle del tracciato, hanno previsto la realizzazione di due scogliere di massi ciclopici a protezione di due scarpate oggetto di movimenti franosi, in seguito alla alluvione del maggio scorso.

Commenta Canali: "Ringrazio il Ministero della infrastrutture e tutti quelli che si sono interessati, a tutti i livelli, per la realizzazione di questi importanti lavori di messa in sicurezza delle nostre strade". Aggiunge il primo cittadino: "La prossima settimana inizieremo anche le asfaltature, con una spesa di 120mila euro, in alcuni tratti di varie strade comunali, fra cui in via Massera a Predappio, a Santa Lucia, a San Giovanni in Volpinara (un tratto di strada bianca per la prima volta), a Fiumana nella zona dello svincolo per Forlì che porta alla zona artigianale, cui si aggiunge la tombinatura di un fosso. Sempre in quella zona di Fiumana, metteremo anche alcuni dossi sulla vecchia provinciale, perché si tratta di un tratto in curva e con alcuni muretti laterali".

Continuano anche i lavori di restauro conservativo nelle facciate della palestra comunale della scuola primaria Zoli nel capoluogo, con una spesa di 140mila euro: 100 del Gal L’Altra Romagna e 40 del Comune. Conclude il sindaco Canali: "Tutti questi lavori riguardano la messa in sicurezza del territorio e il decoro dell’arredo urbano".