Frane sulla provinciale 102. Aggiudicati i lavori

La Provincia di Forlì-Cesena ha affidato i lavori di ripristino delle frane e i piani viabili della Sp102 Giaggiolo-Pian di Spino in Comune di Civitella. L’intervento di un milione di euro riguarda la sistemazione di due tratti stradali interessati da fenomeni franosi. Nel primo tratto (dal km 0+050 al km 0+140) è prevista la ricostruzione del rilevato sostenuto da paratia con pali di grande diametro con sovrastante cordolo in cemento armato e guardrail di sicurezza. Invece nel secondo tratto (al km 0+700) è prevista la ricostruzione della carreggiata mediante l’utilizzo di terre armate con sovrastante guard rail di sicurezza. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Gorini Dario di Mercato Saraceno e sono tra quelli finanziati dal Commissario straordinario per la messa in sicurezza e il ripristino delle strade di competenza della Provincia di Forlì-Cesena, per un totale di 65 milioni di euro: si tratta, in particolare, di 14 strade nel forlivese.

Soddisfatto il vice presidente della Provincia Roberto Cavallucci, con delega alla viabilità: "Con l’affidamento dei lavori sulla Sp102 abbiamo concluso tutte le procedure per avviare i lavori sulle strade provinciali del territorio forlivese che sono state finanziate con le ordinanze del Commissario alla ricostruzione". A sua volta il sindaco di Civitella Claudio Milandri parla di "notizia positiva molto attesa dalla nostra comunità e confidiamo che partano presto i lavori. Ringrazio la Provincia per l’impegno e la collaborazione dimostrati verso il nostro Comune, consapevole che ancora molto rimane da fare per il nostro territorio".

Oscar Bandini