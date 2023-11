Fratelli d’Italia a congresso. Buonguerrieri si candida alla presidenza provinciale

La deputata e coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri (nella foto), si candida alla presidenza provinciale del partito. Lo annuncia lei stessa, in vista del congresso di domani a Forlì, spiegando di voler ascoltare i cittadini anche "per mettere a punto la migliore proposta politica in previsione anche delle prossime sfide elettorali". Buonguerrieri dice anche di voler "proseguire in quel lavoro di radicamento, coinvolgimento e crescita di Fratelli d’Italia nel nostro territorio che ci ha contraddistinti negli ultimi anni". Ed è certa di poter "continuare a far affidamento su una squadra di persone pronte per affrontare al meglio le sfide territoriali presenti e future, nell’esclusivo interesse dei nostri cittadini".

Da qui l’invito a tutti a partecipare al congresso che partirà domani alle 9 all’Hotel Globus City di Forlì col saluto del sindaco di

Forlì, Gianluca Zattini. La giornata proseguirà con gli interventi dei rappresentanti delle associazioni di categoria e i sindacati, i rappresentanti dei partiti politici e civiche. Il congresso provinciale darà poi spazio agli iscritti e si chiuderà con gli interventi politici, fra cui quelli di Stefano Cavedagna (Portavoce nazionale Gioventù nazionale) e Michele Barcaiuolo (senatore e coordinatore regionale Fdi).

"Il Governo guidato da Giorgia Meloni, nonostante il difficile quadro internazionale, sta governando l’Italia con grande autorevolezza e con risultati positivi che vengono riconosciuti anche dagli elettori – dice Buonguerrieri –. Il congresso a Forlì è un importante momento di ascolto, dialogo e confronto con tutti i protagonisti del nostro territorio: cittadini, amministratori, associazioni, sindacati, partiti alleati di coalizione e non".