Fratelli d’Italia contro la schwa: "L’inclusività non è questo, no al politicamente corretto"

"Per comunicare con i giovani non serve la schwa". Così Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale e Azione Studentesca commentano la decisione della Camera di Commercio di Forlì-Cesena e Rimini di utilizzare il segno grafico per presentare le borse di studio per i corsi di istruzione tecnica superiore: si tratta di un segno che somiglia al numero 3 e che in sempre più ambiti viene utilizzato per rendere neutro il genere delle parole, con l’obiettivo di introdurre un linguaggio più inclusivo.

"Il sostegno agli studenti fornito dalla Camera di Commercio è sicuramente lodevole, ma non capiamo perché lo si debba farcire con una misura ideologica, inserendo la vocale neutra che non è contemplata dalla nostra lingua – commentano Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Forlì e Nicholas Pellegrini, coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale – L’inclusività non è questa: le istituzioni incrementino sempre più gli sforzi per assicurare agli studenti sostegno, spazi e occasioni di crescita e acquisire le competenze per entrare nel mondo del lavoro. Rispetto allo schema nella comunicazione facciamo appello al buon senso: in natura un individuo nasce donna o uomo, speriamo che questo possa ancora essere patrimonio condiviso da tutti senza suscitare scandalo. Il rischio è che si crei solo confusione artificiale nelle nuove generazioni, sotto l’egida di quel politicamente corretto che ora ha pure la pretesa di uniformare la lingua. Ci troviamo davanti alla pretesa ideologica di ingegnerizzare la realtà e la società".

I due esponenti vanno avanti nella loro invettiva contro la schwa: "Noi continueremo a batterci per contrastare questa visione fluida dell’uomo e della donna, che non ci appartiene e che vuole essere imposta da una piccola minoranza".